Gehrden

Wir waren für Sie unterwegs. Günter Krüger und ich. Zwischen Springe und Neustadt, Bad Nenndorf und Hildesheim, Isernhagen und Wietze, Burgdorf und Uetze. Wir haben gesucht und (fast) vergessene Geschichten, die Geburtsstätte des Erdölzeitalters, die älteste ununterbrochen bestehende Schule der Welt und vieles mehr gefunden. Im Mekka der Patchworker, in Yachthäfen und an Hannovers Riviera haben wir Ehrenamtliche getroffen, die solche Erbstücke mit großem Einsatz hegen. „111 Orte rund um Hannover“ heißt unser Buch, aus dem wir für diese Serie „Besondere Orte“ zitieren. Heute nehmen wir Sie mit nach Gehrden.

Pionier der Grafik setzt architektonische Zeichen

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts drängte es die Menschen aus Hannover geradezu ins Freie – und in die Ausflugslokale, die rund um Hannover auch prompt wie Pilze aus dem Boden schossen. Einer der herausragenden Pilze war das Berggasthaus Niedersachsen auf dem Köthnerberg bei Gehrden. Der Architekt Emil Werner Baule entwarf das Gasthaus mit dreistöckigem Haupt- und Nebengebäude, Wartehalle und Wirtschaftsgebäuden, Straßenbahnwartehallen, Schänke, Wasserturm, Gärtnerhaus und Stuhlremise. Das Großprojekt war eine der frühesten architektonischen Arbeiten des späteren Pioniers der modernen Werbegrafik, und die Architektur zeigte einen eigenwilligen Mix aus niedersächsischem Bauernhaus und Tiroler Schloss.

Anzeige

Eindrucksvolle Anlage: Das Berggasthaus Niedersachsen wurde 1898 errichtet. Ein Großteil der Gebäudes steht nicht mehr. Quelle: privat (Archiv)

Im Inneren des Hauptgebäudes gab es mehrere Säle und Gaststuben. Draußen konnten bis zu 280 Personen auf Plattformen die herrliche Aussicht über das Calenberger Land genießen. Das Ensemble wurde in einen 14 Hektar großen Park eingebettet, der zusätzlich einen Bier- und Kaffeegarten sowie Tanzflächen erhielt, außerdem waren drei Tennis-Rasenplätze vorhanden. Kein Geringerer als Hannovers Gartendirektor Julius Trip gestaltete die heute denkmalgeschützte Parkanlage mit großzügiger Freitreppe.

Der Triebwagen Tw 168 fuhr auf der Strecke der Linie 10 zum Berggasthaus. Es handelte sich um einen elektrifizierten Pferdebahn-Wagen. Quelle: HAZ (Archiv)

Üstra war die Eigentümerin

Besitzer des imposanten Gebäudes war die Hannoversche Straßenbahn AG. Damit sich der Bau rentierte und genug Ausflügler kamen, legte man die „Elektrische Linie 10“ auf einer Nebenstrecke direkt bis zum „ Berggasthaus Niedersachsen“. Heute muss man die letzten 1,4 Kilometer von der Innenstadt Gehrdens aus zu Fuß gehen oder fahren. Bis 1939 wurde das Berggasthaus bewirtschaftet. Während des Krieges war es Lazarett, danach Krankenhaus. 1959 wurde das Hauptgebäude wegen Baumängeln abgerissen. In der ehemaligen Stuhlremise ist der Berggasthof wiederbelebt worden. Nicht nur der Blick bis hin zum Deister, sondern auch die ambitionierte Küche erfreut sich großer Beliebtheit.

Info: Berggasthaus Niedersachsen, Köthnerberg 4, 30989 Gehrden. Es ist erreichbar ab Hannover Hauptbahnhof mit der Buslinie 500 bis Haltestelle Gehrden Steintor. Alternative ist die Stadtbahnlinie 9 bis Endstation Empelde, von dort weiter mit Bussen der Linien 532, 560 und 561 ins Zentrum von Gehrden. Ab Haltestelle Steintor sind es noch 1,4 Kilometer. Der Betrieb des Berggasthauses ruht bis einschließlich 6. Januar 2021. Aktuelle Informationen finden Sie im Internet auf www.berggasthaus-niedersachsen.de. Tipp: Auf dem Weg zum Köthnerberg liegt Struckmeyers Mühle, 1729 als Bockwindmühle erbaut. Der heutige Erdholländer an dieser Stelle stammt von 1878, die Flügel sind abmontiert. Direkt daneben befindet sich ein Damwildgehege.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rittergut Erichshof: Frisch auf den Tisch

Nein, der Erichshof hat nichts mit Erich I. oder Erich II. aus Neustadt am Rübenberge zu tun. Es war Erich von Lübke, der diesen Hof 1859 inmitten seiner seit 400 Jahren in Familienbesitz befindlichen Ländereien am Fuße des Benther Berges bei Everloh errichtete und den Hof nach sich selbst benannte. Der Geheime Kommerzienrat Friedrich Buresch übernahm das Anwesen 1870 als land- und forstwirtschaftliches Jagdgut. 1877 wurde es in den Rang eines Rittergutes erhoben.

Buresch gehörte nicht nur der Geschäftsleitung der Maschinenfabrik Georg Egestorff an (der späteren Hanomag), er war auch mit einer der fünf Töchter des Firmengründers verheiratet. Kein Zufall also, dass hier viele Jahre lang das Hanomag-Markentreffen stattfand und sich Oldtimerfreunde auf dem Erichshof trafen. Heute betreiben seine Nachfahren in fünfter Generation Landwirtschaft auf dem Gutshof. Hanns Christian Seeßelberg-Buresch und seine Frau Gritta haben den Hof von den Eltern übernommen und bewirtschaften seitdem nicht nur die 300 Hektar große Fläche, sie vermarkten ihre Produkte direkt vor Ort im Hofladen.

Das Rittergut Erichshof bei Everloh an der Bundesstraße 65. Quelle: Carsten Fricke (Archiv)

Quer durch die Obst- und Gemüseküche

Rund acht Wochen lang können auf zehn Hektar zunächst verschiedene Erdbeersorten selbst gepflückt werden, es folgen Blaubeeren und Himbeeren. Im September wollen 3000 Apfelbäume abgeerntet werden. Gala, Elstar, Boskop und Jonagold werden im September als erstes gepflückt, Braeburn und Pinova folgen im Oktober. Selbstverständlich gibt es auch Kartoffeln. Im Hofladen werden in der Gutsküche produzierte Marmeladen, Fruchtsirupe, Erdbeeressig, Gemüsebrühe und Spargelsuppe verkauft, das ganze Jahr über. Ergänzt werden die eigenen Produkte durch den Wein eines befreundeten Winzers aus der Pfalz sowie Wildterrine und Wurstwaren aus der Heide, Eier aus Coppenbrügge und Kaffee, geröstet in Hannover. Das Buch „Beerenträume vom Gut Erichshof“ präsentiert zahlreiche Rezepte rund um die Erdbeere.

Info: Rittergut Erichshof, Am Gut Erichshof 2, 30989 Gehrden-Everloh, Telefon (05108) 2209. Anfahrt über die B 65, nach dem Abzweigung Ronnenberg/Benthe den Hinweisschildern folgen. Bitte beachten Sie die coronabedingten Öffnungszeiten. Mehr Informationen finden Sie im Internet auf www.guterichshof.de. Tipp: Die von Conrad Wilhelm Hase erbaute Kapelle in Everloh ist ein Juwel neugotischer Backsteinkunst der Hannoverschen Schule. Ihr spätgotischer Altar von 1520 gilt als bedeutendes Werk niedersächsischer Bildschnitzkunst. Die Adresse lautet Am Dorfbrunnen 1.

Von Cornelia Kuhnert