Ausstellung „Echt Körper – von den Toten lernen“ kommt nach Barsinghausen

Barsinghausen

Muskelpartien, ein offenes Gehirn, Magen, Lunge, Herz. Und ein ganzes menschliches Skelett, säuberlich in Scheiben geschnitten. Ab Freitag ist sie in Barsinghausen zu sehen: Die Ausstellung „Echte Körper on tour – Von den Toten lernen“. Im Zechensaal sind rund 200 Exponate in Vitrinen aufgebaut.

Bis vor wenigen Jahren war der Blick auf tote Körper und das Erforschen der anatomischen Beschaffenheit ausschließlich das Vorrecht von Medizinern in den Sektionssälen der Universitäten. „Echt Körper – von den Toten lernen“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, anatomisches Wissen an interessierte Besucher zu vermitteln.

Ausführliche Erklärungen, Multimediavorführungen und Lehrtafeln zu allgemeinen und spezifischen Themen des menschlichen Körpers dienen neben den Exponaten der Wissensvermittlung. Die Ausstellung bietet auch die Gelegenheit, sich ausführlich mit den Themen Organspende, Krebs, Aids, Alkohol und Nikotin auseinander zu setzen.

Die Würde der Toten werde geachtet, indem alle Exponate museal in Glasvitrinen präsentiert werden, teilen die Veranstalter mit. Auf eine nachträgliche künstliche rote Einfärbung der Muskeln wurde verzichtet. Optisch gleichen die Exponate den Körperspendern auf den Seziertischen der Universitäten, die angehenden Mediziner zum Studium der Anatomie dienen.

Besucher können die Ausstellung im Zechensaal von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Dezember, täglich von 11 bis 18 Uhr besuchen. Karten kosten 15, ermäßigt 10 Euro und sind vor Ort erhältlich.

Von Lisa Malecha