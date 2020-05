Barsinghausen

Ein Raucher in einem Zimmer des Sporthotels an der Bergstraße hat am Donnerstagmittag einen größeren Einsatz der Ortsfeuerwehren Barsinghausen und Kirchdorf verursacht. Der Mann hatte verbotenerweise zur Zigarette gegriffen – und dabei gegen 12.20 Uhr die Brandmeldeanlage des Hotels ausgelöst. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich, belüfteten den Raum und stellten anschließend die Brandmeldeanlage wieder zurück. Gegen 13 Uhr war der Einsatz beendet.

Mehr Einsatzmeldungen aus Barsinghausen lesen Sie hier.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Andreas Kannegießer