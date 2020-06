Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen wird dieses Jahr finanziell wegen der Corona-Krise arg gebeutelt. Allerdings bewährt es sich jetzt, dass die Kommune in den vergangenen Jahren stets hohe Überschüsse erwirtschaftet hat und Millionen-Rücklagen bilden konnte. Von diesen Reserven kann die Kommune nun zehren. Eine Haushaltssperre oder einen Stopp von Investitionsprojekten halten Bürgermeister Marc Lahmann und Stabsleiter Stefan Müller zum derzeitigen Zeitpunkt nicht für erforderlich.

Die absoluten Zahlen klingen bedrohlich: Statt des zuvor für 2020 im Haushalt eingeplanten Überschusses von rund 473.000 Euro erwartet die Stadtverwaltung nun zum Jahresende ein Defizit von etwa 5,5 Millionen Euro. Grund dafür sind die eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen, die wesentlich geringeren Zuweisungen aus der Einkommen- und der Vergnügungssteuer und die gestiegenen eigenen Aufwendungen – etwa für krisenbedingte Zuschüsse an Vereine und Verbände.

Prognosen sind vorerst schwierig

Lahmann und Müller betonen aber, dass die tatsächliche finanzielle Entwicklung noch immer schwer abzuschätzen sei. „Viel hängt davon ab, ob die Wirtschaft schnell wieder anspringt, ob es eine zweite Infektionswelle gibt und ob die Verbraucher sich beim Konsum zurückhalten“, sagt Lahmann. Die jetzt prognostizierten Daten sind das Ergebnis der bundesweiten Steuerschätzung im Mai. „Eine realistische Einschätzung ist zum jetzigen Zeitpunkt aber schwer möglich“, erläutert Müller. Aus diesem Grund solle es eine weitere Schätzung im September geben.

Nach den aktuellen Zahlen wird die Gewerbesteuereinnahme der Stadt Barsinghausen in diesem Jahr statt bei 10,4 Millionen Euro nur bei rund 6,8 Millionen Euro liegen. 25 von etwas mehr als 100 Gewerbesteuerzahlern im Stadtgebiet haben Anträge auf Reduzierung ihrer Vorauszahlungen gestellt, 28 haben sogar um die Stundung von anstehenden Zahlungen gebeten. Die Barsinghäuser Stadtspitze hofft darauf, dass die Gewerbesteuerausfälle im Zuge des Kommunalen Solidarpaktes vom Bund ausgeglichen werden könnten.

21 Vereine und Verbände haben Hilfen beantragt

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt die Einbuße der Stadt Barsinghausen nach den aktuellen Prognosen bei 1,7 Millionen Euro in diesem Jahr und bei jeweils rund 1,2 Millionen Euro in den drei Folgejahren. Die sogenannten Schlüsselzuweisungen (mit 12,5 Millionen Euro jährlich die zweitgrößte Einnahmeposition der Stadt nach der Einkommensteuerzuweisung) sollen nach den aktuellen Bescheiden nahezu unverändert fließen. „Das kann aber so nicht mehr passen“, sagt Müller und verweist auf die gesunkenen Steuereinnahmen ehemals sehr ertragsstarker Kommunen wie etwa Wolfsburg. Die Stadt stellt sich deshalb auf jeweils sechsstellige Verluste in den kommenden Jahren ein.

Drastisch fällt auch der Rückgang der Vergnügungssteuereinnahme in diesem Jahr aus: Lahmann und Müller rechnen mit nur noch rund 430.000 Euro statt der kalkulierten 1,2 Millionen Euro.

Gleichzeitig muss die Stadt Barsinghausen erhebliche Zahlungen leisten, um die Folgen der Corona-Pandemie im Stadtgebiet zu mindern. Das vom Rat beschlossene 60.000-Euro-Hilfsprogramm mit Zuschussmöglichkeiten für Vereine ist deutlich überzeichnet: Derzeit liegen nach den Worten von Lahmann und Müller 21 Hilfsanträge mit einem Gesamtvolumen von rund 205.000 Euro vor. Der Verwaltungsausschuss werde in seiner nächsten Sitzung über eine Aufstockung beraten, kündigt der Bürgermeister an. Belastet wird die Stadtkasse zusätzlich durch ausbleibende Gebührenzahlungen für die Kinderbetreuung: So lange die Kindergärten und Krippen geschlossen bleiben, büßt die Stadt jeden Monat rund 60.000 Euro Einnahmen ein.

Stadt greift Rücklagen an

Für die Stadt Barsinghausen sind die Horrorzahlen dennoch bislang noch kein Anlass zur Panik. Die Stadt hatte schon Ende 2018 eine Überschussrücklage von rund 37 Millionen Euro angespart. Zusammen mit den noch nicht endgültig berechneten Zahlen für das Jahr 2019 hat sich die Rücklage der 40-Millionen-Marke genähert, wie Lahmann und Müller berichten. „Wir sind in einer komfortablen Situation, weil wir die Krise aus eigener Kraft bewältigen können“, sagt der Bürgermeister. Ungewiss sei aber, wie sich die Lage entwickele, sollte die Krise mehrere Jahre anhalten.

Auf das Instrument einer Haushaltssperre – wie sie etliche Stadtverwaltungen in der Umgebung bereits ausgesprochen haben – will die Stadt Barsinghausen verzichten. „Das würde die Situation zusätzlich erschweren“, sagt Müller. Auch von dem vorgesehenen Investitionsprogramm im zweistelligen Millionenbereich für Schulen, Straßen und anderes will die Stadtverwaltung zunächst nicht abrücken. Lahmann und Müller erwarten aber, dass am Ende – wie schon in den Vorjahren – längst nicht alle geplanten Bauvorhaben tatsächlich verwirklicht werden können. Hauptgrund ist der anhaltende Personalmangel. „Im Tiefbauamt etwa sind derzeit fünf Stellen unbesetzt“, sagt Lahmann.

Fest steht, dass die Stadtverwaltung mit einem Nachtragshaushalt die Veränderungen im Zuge der Corona-Pandemie reagieren wird – aber noch nicht sofort. „Der Nachtragsetat muss kommen“, sagt Lahmann. „Aber wir warten noch ab, weil die Prognosen noch zu ungenau sind.“

Von Andreas Kannegießer