Egestorf

Ein Rennradfahrer ist am Sonnabendnachmittag bei einem Unfall auf dem Nienstedter Pass verletzt worden. Der 39-jährige Fahrer eines schwarzen VW Golf Plus hatte den 53-jährigen Radfahrer übersehen, als er auf der Nienstedter Straße in Höhe der Bushaltestelle Deisterkamm nach links auf den Parkplatz abbiegen wollte. Beide stießen zusammen, woraufhin der Rennradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der 53-Jährige trug einen Fahrradhelm, der schlimmere Verletzungen verhinderte. Mit einem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Der Schaden an Rennrad und Auto beläuft sich auf etwa 3000 Euro, schätzt die Polizei. Gegen den Golf-Fahrer leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Von Jennifer Krebs