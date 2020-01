Bantorf

Rund 12.000 Euro Schaden ist bei einem Auffahrunfall entstanden, der sich am Sonnabendmittag auf dem Bantorfer Brink kurz vor der Ampelkreuzung mit der Bundesstraße 65 ereignet hat. Nach Mitteilung der Polizei wollte eine 40-jährige Autofahrerin aus Bantorf gegen 11.30 Uhr mit ihrem Opel am Ende einer Fahrzeugschlange anhalten, die sich vor der roten Ampel gebildet hatte. Auf der nassen Fahrbahn bremste die Frau aber offenbar zu spät. Laut Polizei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und rutschte in das Heck eines vor ihr haltenden Mercedes, der von einem 81-jährigen Barsinghäuser gesteuert wurde. Der Aufprall war so heftig, dass der Mercedes noch auf einen davor stehenden Opel einer 55-jährigen Fahrerin aus Band Nenndorf aufgeschoben wurde. Eine 79-jährige Beifahrerin in dem Mercedes erlitt leichte Verletzungen im Rücken- und Nackenbereich, eine medizinische Versorgung der Frau vor Ort war nach Polizeiangaben aber nicht notwendig. Die Freiwillige Feuerwehr war im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn aufzunehmen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auf dem Bantorfer Brink.

Von Andreas Kannegießer