Bantorf

In der Luttringhäuser Straße in Bantorf ist einer Funkstreife der Barsinghäuser Polizei am späten Sonnabendabend ein Mercedes Sprinter aufgefallen. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs gegen 22.40 Uhr bemerkten die Beamten, dass der 32-jährige Fahrer Anzeichen aufwies, die typisch für den Konsum von Drogen sind. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC, der in Marihuanaprodukten enthalten ist. Die Polizisten veranlassten bei dem 32-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann ein.

Mehr Polizeimeldungen aus Barsinghausen lesen Sie hier.

Von Andreas Kannegießer