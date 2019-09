Bantorf

Auf der Pirsch mit Pfeil und Bogen: Mehr als 160 Hobbysportler aus ganz Deutschland und der Schweiz haben an einem Meisterschaftsturnier des Traditionellen Bogensport-Verbandes Deutschland (TBVD) in Bantorf teilgenommen. In einem Waldstück am Deisterrand, direkt neben der TSV-Vereinssportanlage, legten die Bogenschützen auf dreidimensionale Kunststoff-Tierfiguren in Originalgröße an. „Eine großartige Sache für unseren Verein“, freute sich Rolf Kriesche, Leiter der Bogensparte im TSV Bantorf, über die starke Resonanz.

Doris Münter aus Nordrhein-Westfalen zieht auf dem Parcours in Bantorf ihren Bogen auf. Quelle: Frank Hermann

Zwischen Bäumen und Büschen hat der TSV Bantorf in einem privaten Waldstück vor rund zwei Jahreneinen 3-D-Parcours für Bogenschützen angelegt. Auf diesem Parcours schießen die Sportler von fest markierten Punkten aus mit ihren traditionellen Bögen auf Tierattrappen: Eichhörnchen, Rehe, Truthähne, Dachse oder auch Wildschweine aus Hartschaum.

Strenge Sicherheitsregeln

„Dabei gelten strenge Sicherheitsregeln, um Gefährdungen für Menschen auszuschließen“, erläutert Kriesche. So sei es streng verboten, die Route auf dem Parcours mit 29 Stationen zu verlassen oder gegen den Uhrzeigersinn zu betreten. „Außerdem haben wir Fangzäune und Sperren aufgestellt“, sagt der TSV-Spartenleiter.

Unterwegs auf dem 3D-Parcours in Bantorf: Eine Teilnehmergruppe posiert vor der Dachs-Kunststofffigur. Quelle: Frank Hermann

Besonders reizvoll sei dieses jagdliche Schießen in der freien Natur, weil sich bei jedem Ziel die Entfernung und die äußeren Bedingungen änderten. Jeder Schütze müsse sich an den Stationen neu auf die Umgebung einstellen. „Das macht Spaß, erfordert aber auch sehr viel Übung“, betont Kriesche.

Für Bogenschützen aus dem gastgebenden TSV Bantorf sei eine Teilnahme an solch einem Turnier momentan ausgeschlossen: „Die TSVler sind noch nicht soweit.“ Zur jungen TSV-Bogensparte gehören derzeit etwa 20 Mitglieder.

Lob für die Ausrichter

Von den Teilnehmern gab es laut Kriesche viel Lob für die Ausrichtung des Turniers und insbesondere für den 3-D-Parcours am Deisterrand. „So etwas motiviert natürlich“, sagt Kriesche und verwies auf ein Team von 15 ehrenamtlichen Helfern, die sich an der Organisation beteiligt hatten.

Auskünfte zum Bogensport im TSV Bantorf gibt es beim Spartenleiter unter Telefon (05105) 80780 oder (0171) 9552096, nach einer E-Mail an rolfkriesche@gmx.de sowie auf der Internetseite www.tsv-bantorf.de.

