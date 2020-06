Bantorf

Zwei Jahrzehnte nach der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover soll das sogenannte Expo-Windrad mit dem dazugehörigen Kunstwerk „Im Schatten des Windes“ in der Feldmark zwischen Bantorf und Wichtringhausen wieder mehr Beachtung als Wahrzeichen des damaligen Großereignisses finden. Diesen Wunsch formulierten Wilhelm Wortmann, Initiator des ehemaligen Barsinghäuser Bürgerprojektes „ Expo Ja(hr)“, sowie der damalige Bürgermeister Klaus Richter am Sonntag, 21. Juni, bei einem privaten Treffen am Windrad. Zuletzt sei die künstlerisch gestaltete Anlage immer mehr in Vergessenheit geraten.

In der Oberfläche der Schattenwurf-Installation sind 4,5 Tonnen Steinkohle eingearbeitet. Quelle: Frank Hermann

Anzeige

Wortmann regt an, das im Frühjahr 2000 von der Windwärts-Energiegesellschaft errichtete Expo-Windrad als Imagefaktor in das Stadtmarketing aufzunehmen. In Kombination mit dem Kunstwerk „Im Schatten des Windes“, eine Arbeit des Künstlers Allan Wexler aus New York, sei die Anlage ein ideales Ausflugsziel für Spaziergänger und Radfahrer.

Weitere HAZ+ Artikel

Kohle aus dem Klosterstollen

Wexler hatte damals auf einer rund 5000 Quadratmeter großen Fläche exakt den Schattenwurf des 135 Meter hohen Windrades zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende am 21. Juni nachbauen lassen. Die Tischinstallation enthält in der Oberfläche rund 4,5 Tonnen Steinkohle – davon stammt rund eine Tonne aus dem Barsinghäuser Klosterstollen. Diese Gesamtmenge entspricht im Schnitt der täglichen Stromproduktion des Windrades.

Der ehemalige Windwärts-Geschäftsführer Ludwig Brokering zeigt Fotos vom künstlerisch gestalteten Expo-Windrad aus der Zeit vor 20 Jahren. Quelle: Frank Hermann

Während der Expo und in den ersten Jahren danach kamen immer wieder Besucher zum Windrad, um die Anlage mit dem Kunstwerk zu bestaunen. Anfangs gab es sogar richtige Windfeste am 21. Juni, wenn sich der Schattenwurf mit dem Kunstwerk decken sollte.

Attraktivität geht verloren

Mittlerweile hat die Anlage viel von ihrer früheren Attraktivität verloren, denn Büsche und Gräser wachsen immer weiter an das Kunstwerk heran. Hinweisschilder mit Erläuterungen für Besucher sind seit Jahren beschmiert und der Text dort kaum noch zu entziffern.

Das 20 Jahre alte Expo-Windrad in der Feldmark zwischen Bantorf und Wichtringhausen. Quelle: Frank Hermann

„Da müssen wir ansetzen und das ganze Projekt wieder attraktiver machen“, sagt Wilhelm Wortmann, der jetzt mit weiteren Mitstreitern erste Ideen und Anregungen sammeln will. Immerhin seien Windrad und Kunstwerk eine sichtbare Erinnerung an die Weltausstellung vor 20 Jahren in Hannover.

Barsinghausens Altbürgermeister Klaus Richter plädiert unter anderem dafür, die regionalen Radwegeverbindungen gezielt am Expo-Windrad entlangzuführen sowie die Zuwegung für Spaziergänger besser auszuschildern. „Die Expo war eine tolle Sache. Und es ist schön, dass wir ein Expo-Projekt hier bei uns in der Stadt haben – auch wenn das Vorhaben damals wegen der Einflüsse auf das Landschaftsbild bei einigen Skeptikern aus den benachbarten Ortschaften zunächst nicht ganz unumstritten war“, betont Richter.

Nach Einschätzung von Udo Sahling, Geschäftsführer der Klimaschutzagentur Region Hannover, hat das Bantorfer Expo-Windrad mit seiner Symbolkraft für die Nutzung erneuerbarer Energien damals die politische Diskussion insgesamt positiv beeinflusst. „Die Anlage wurde regionsweit als Leuchtturmprojekt mit einem positiven Image aufgenommen“, erläutert Sahling.

Weitere Expo-Windräder

Von einem Projekt mit prägender Bedeutung sprachen bei dem Treffen am Sonntag die ehemaligen Windwärts-Mitarbeiter Monika Richter und Ludwig Brokering. Außer in Bantorf hat Windwärts im Frühjahr und Sommer 2000 noch zwei weitere Windräder in Verbindung mit Kunstwerken in Betrieb genommen – in Garbsen und in Sehnde.

Lesen Sie auch

Von Frank Hermann