Bantorf

Besucher der evangelischen Alexandri-Kirche in Bantorf betreten und verlassen das Gotteshaus künftig durch eine gründlich restaurierte Eichenholztür. Wind und Wetter hatten die Tür über viele Jahre hinweg in Mitleidenschaft gezogen und das Holz ausgezehrt. Malermeister Folkher Drape sowie dessen Mitarbeiter Jan Brückner haben die Kirchentür jetzt komplett saniert – als Spende für die Kirchengemeinde Bördedörfer.

Spende im Wert von 800 Euro

Das Eichenholz schleifen, die Fugen abdichten und die Oberfläche mit einer offenporigen Lasur behandeln – Kirchenvorsteher Uwe Engler schätzt den Arbeits- und Materialwert für die Sanierung auf rund 800 Euro. „Diese Summe für eine erneuerte Tür nicht ausgeben zu müssen, das hilft unserer Gemeinde sehr. Zumal demnächst noch weitere Arbeiten an und in unserer Kirche anstehen“, sagt Engler.

So sei ein Holzwurmbefall am Aufgang zur hölzernen Kanzel festgestellt worden. Betroffen seien ebenfalls Holzbauteile an der Orgel sowie einige Sitzbänke. „Da müssen wir dringend etwas unternehmen“, betont der Kirchenvorsteher.

Kein vernünftiger Luftaustausch

Zudem benötige die denkmalgeschützte Alexandri-Kirche eine funktionstüchtige Belüftung, um die Luftfeuchtigkeit aus dem Gebäudeinnern herauszubekommen. „Es gibt keinen vernünftigen Luftaustausch, und das wirkt sich auf das Innenklima aus“, erläutert Engler. Solche Luftverhältnisse beeinträchtigten zum Beispiel auch die Orgel.

Zur Diskussion stünden verschiedene Varianten – zum Beispiel ein mechanischer Luftaustausch mithilfe eines Gebläses. Allerdings stehe das Projekt erst am Anfang der Planungen. Die Kosten und deren Finanzierung stellten wichtige Faktoren dar – und beide Fragen seien noch nicht geklärt. „Das wird wohl auch noch einige Zeit dauern“, vermutet Engler.

Umso wichtiger seien solche Unterstützungen wie jetzt von Folkher Drape und Jan Brückner bei der Sanierung der Kirchentür. Drape übernimmt mit seinem Familienbetrieb schon seit mehreren Jahren handwerkliche Arbeiten für die Kirchengemeinde – zuletzt an den Fensterbänken und an der Innenverkleidung der Kirche.