Bantorf

Zur Unterstützung ihrer Ortsfeuerwehr haben mehrere Bantorfer einen neuen Förderverein gegründet. An der Spitze des Vereins stehen der Vorsitzende Bernd Zimmermann und dessen Stellvertreter Thomas Kupfer. Der Förderverein soll die Freiwillige Feuerwehr im Ort insbesondere mit finanziellen Zuwendungen unterstützen – zum Beispiel für Anschaffungen im Kinder- und Jugendbereich sowie bei der Organisation des Osterfeuers oder des Adventsbasars.

Für 2021 planen die Bantorfer zudem, das Fest zum 95-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr nachzuholen. Wegen der Corona-Krise war die Feier im vergangenen Sommer abgesagt worden. Auch für das Jubiläumsfest hat der Förderverein seine Unterstützung angekündigt.

Mehr als 75 Mitglieder

Mittlerweile gehören mehr als 75 Personen dem neuen Verein an. „Wer bereits Mitglied in der Ortsfeuerwehr ist, kann problemlos in der Förderverein wechseln. Die Mitgliedschaft in der Feuerwehr bleibt dann kostenfrei erhalten“, sagt Bernd Zimmermann. Außer Einzelpersonen können auch Firmen in den Verein eintreten.

Auskünfte gibt es nach einer E-Mail an foerdervereinffbantorf@web.de.

Von Frank Hermann