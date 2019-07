Bantorf

Unbekannte Einbrecher sind am frühen Donnerstagmorgen in ein Einfamilienhaus am Hopfenweg in Bantorf eingedrungen. Die Bewohnerin des Hauses bemerkte den Einbruch und konnte die Täter offenbar durch laute Rufe vertreiben.

Polizei leitete Sofortfahndung ein

Nach Mitteilung der Polizei hatten sich die Einbrecher gegen 2.40 Uhr an der Rückseite des Wohnhauses am Hopfenweg zu schaffen gemacht. Die Täter schoben an der Terrassentür eine Außenjalousie hoch und hebelten anschließend die Tür auf. Dabei zersplitterte allerdings die Glasscheibe der Terrassentür. Durch die Geräusche wachte die in dem Haus lebende ältere Bewohnerin auf. Die Frau machte laut Mitteilung des Kommissariats mit lauten Rufen auf sich aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Eindringlinge sofort die Flucht ergriffen haben, nachdem sie bemerkt worden waren. Beute haben die Täter nicht gemacht. Eine von der Polizei sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Zeugen sollen sich im Kommissariat melden

Die Beamten bitten Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeikommissariat Barsinghausen unter der Telefonnummer (05105) 5230 zu melden.

Von Andreas Kannegießer