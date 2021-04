Bantorf

Vermeintliche Hilfeschreie aus einem Lieferwagen haben am späten Sonnabendabend Zeugen in Bantorf auf den Plan gerufen. Das Fahrzeug stand auf einem abgelegenen Waldparkplatz. Als die von den Zeugen alarmierte Polizei anrückte, stellte sich heraus, dass sich in dem Wagen keineswegs jemand in Not befand. Die Beamten trafen dort vielmehr auf ein Paar, das sich zu einem Schäferstündchen in den Wald zurückgezogen hatte und dabei etwas lauter geworden war. Die beiden hatten sich auf dem Waldparkplatz ungestört gewähnt. Die Polizeibeamten überprüften, ob auch tatsächlich alle Handlungen im gegenseitigen Einvernehmen gelaufen waren – und verließen dann den Ort des Geschehens schnell wieder.

Von Andreas Kannegießer