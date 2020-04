Bantorf

In der Corona-Krise hat auch der TSV Bantorf sein Sportgelände am Deisterrand gesperrt und eine Nutzung der gesamten Anlage untersagt. Hinweisschilder sowie rot-weißes Flatterband weisen ausdrücklich auf die Verbote hin. Dennoch betreten immer wieder Personen die Anlage, um dort Fußball zu spielen oder ihren Müll in der Landschaft zu entsorgen. Der TSV will künftig Verstöße gegen die Verbotsregeln bei der Polizei anzeigen.

Rot-weißes Flatterband dient zur Absperrung des Bantorfer TSV-Sportgeländes. Quelle: Privat (TSV Bantorf)

Bei Reimund Winkler, erster Vorsitzender des TSV Bantorf, reißt allmählich der Geduldsfaden. Der Verein habe sein Sportgelände mit deutlichen Hinweisen auf das Nutzungsverbot ausgestattet. Dennoch lassen sich offensichtlich immer wieder Uneinsichtige nicht davon abhalten, das Gelände zu betreten.

Hitzige Diskussionen geführt

„In der momentanen Situation ist es sicherlich richtig, dass die Leute im Wald spazieren gehen wollen. Aber dass hier vermehrt Müll entsorgt wird, ist damit bestimmt nicht gemeint“, sagt Winkler. Mittlerweile habe er auch schon einige zum Teil hitzige Diskussionen mit Personen geführt, die auf dem TSV-Gelände trotz Absperrung unterwegs waren und auf dem Sportplatz sogar Fußball spielten. „Die Leute waren wenig einsichtig“, ärgert sich der Vereinsvorsitzende.

Immer wieder liegt Müll auf dem TSV-Sportgelände am Deisterrand. Quelle: Privat (TSV Bantorf)

Als Konsequenz habe sich der TSV Bantorf dazu entschlossen, gegen das unbefugte Betreten der TSV-Anlage vorzugehen, sagt Winkler. Der Verein werde jeden anzeigen, der seinen Müll auf oder um das Sportgelände herum entsorgt. „Das ist keine Drohung, sondern ganz gezielt an diejenigen Menschen gerichtet, die unsere Umwelt verschandeln“, sagt Winkler.

Von Frank Hermann