Bantorf

Auf Anregung der CDU-Ratsfraktion wollen Politik und Verwaltung der Stadt Barsinghausen in enger Absprache mit den Bantorfer Bürgern ein Konzept zur dörflichen Entwicklung des Bereiches zwischen der ehemaligen Dorfschule und dem alten Gemeindehaus entwickeln. Im Mittelpunkt erster Überlegungen stehen unterschiedliche Varianten zur Schaffung eines Dorftreffpunktes oder Gemeinschaftshauses. Professionelle Planer sollen das Projekt zur Stärkung des sozialen Lebens in Bantorf begleiten.

Steht zum Verkauf mit einem Vorkaufsrecht für die Stadt: Das alte Gemeindehaus. Quelle: Frank Hermann

Für den Abschnitt an der Luttringhäuser Straße zwischen alter Schule und Feuerwehrhaus im Osten sowie dem kirchlichen Gemeindehaus im Westen seien in den nächsten Jahren deutliche Veränderungen zu erwarten, sagte CDU-Ratsherr Gerald Schroth bei einem Informationstreffen am Mittwoch mit Einwohnern aus Bantorf. Das große Schulgebäude sei weitgehend ungenutzt, die benachbarte Ortsfeuerwehr nebenan benötige in Zukunft mehr Platz und die Kirchengemeinde Bördedörfer wolle das Gemeindehaus vis-á-vis der St.-Alexandri-Kirche veräußern – mit einem Vorkaufsrecht für die Stadt Barsinghausen.

20.000 Euro im Haushalt

Diese Veränderungen bedeuteten für Bantorf auch die große Chance, Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen. „Dazu brauchen wir die Ideen und Wünsche der Menschen sowie eine Dorfgemeinschaft, die dahinter steht. Professionelle Planer sollen den Prozess begleiten“, erläuterte Schroth. Für Machbarkeits- und Planungsleistungen hatte die CDU bereits 20.000 Euro im Doppelhaushalt 2020/2021 beantragt. Zudem sei geplant, das Projekt für eine finanzielle Förderung beim regionalen Entwicklungskonzept ILE Calenberger Land anzumelden.

Laut Schroth geht es bei diesem Vorhaben vor allem darum, dem sozialen Leben in einer kleinen Ortschaft wie Bantorf neue Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. „Auch in unseren ländlich geprägten Dörfern muss etwas passieren. Daran wollen wir die Bürger beteiligen und sehen, welchen Bedarf es gibt“, betonte der Kommunalpolitiker.

Planungsbeginn noch 2020

Möglichst noch in diesem Jahr sollten die ersten Planungen beginnen – zum Beispiel für künftige Nutzungen der ehemaligen Dorfschule und des kirchlichen Gemeindehauses. Weil das Schulgebäude in weiten Teilen leer steht und ungenutzt ist, will die Stadt Barsinghausen nach Angaben von Baudirektor Alexander Wollny das Haus „mittel- und langfristig beseitigen“ – und damit auch Platz für eine bauliche Entwicklung schaffen.

Das ehemalige Schulgebäude in Bantorf wird nur wenig genutzt und könnte eines Tages ganz oder teilweise abgerissen werden, um Platz für einen künftigen Dorftreffpunkt zu schaffen. Quelle: Frank Hermann

In einem neuen Planungskonzept unter Beteiligung der Bantorfer könne aber durchaus alte Bausubstanz mit einbezogen werden. Ob Neubau, Altbau oder einer Kombination aus Neu und Alt – das hänge auch von den Wünschen der Bürger ab. Allerdings müsse bereits zu Beginn eines konkreten Planungsprozesses feststehen, in welche Richtung es gehen soll, um Zuschüsse akquirieren zu können – etwa für eine neuen Dorftreffpunkt zur Förderung des sozialen Zusammenhalts. Teilbereiche des großen Schulgrundstückes ließen sich für eine Wohnbebauung vermarkten, wodurch sich weitere finanzielle Möglichkeiten eröffneten.

Kirche will Haus verkaufen

Zusätzliche Optionen biete auch das alte Gemeindehaus der Kirche, das seit einiger Zeit zum Verkauf stehe. Nach dem Zusammenschluss der beiden Kirchengemeinden Bantorf und Hohenbostel hat die Landeskirche nach Angaben des Kirchenvorstandsvorsitzenden Uwe Engler beschlossen, das Haus zu veräußern – mit einem Vorkaufsrecht für die Stadt Barsinghausen.

Vor diesem Hintergrund sieht auch Engler bei den anstehenden Veränderungen „die große Chance, hier ein kleines Sahnestückchen für die Bantorfer schaffen zu können“.

Lesen Sie auch:

Von Frank Hermann