Barrigsen

Im Frühling heizt der Backhaus-Verein seinen Lehmbackofen wieder an. Nach einer langen Corona-Winterpause starten die Mitglieder des Vereins für Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege am Sonnabend, 27. März, wieder mit ihren monatlichen Backtagen und bieten Brot auf Bestellung an – unter Beachtung strenger Hygieneregeln sowie in Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Barsinghausen. Für die Backtage nutzt der Verein künftig auch eine neu angeschaffte Mühle, um das Mehl für den Teig eigenhändig mahlen zu können.

Seit dem Nikolaustag im Dezember war die Glut im Backhaus erloschen. „Wir haben unser Vereinsleben im Winter wegen der Corona-Krise total runtergefahren“, sagt der Vorsitzende Harald Wieder.

Neue Mühle kostet 2000 Euro

Für den Backhausbetrieb macht sich der Verein jetzt noch unabhängiger von Lieferengpässen, denn ab sofort stellen die Helfer das Mehl für den Brotteig selbstständig her – mithilfe einer neu angeschafften Getreidemühle. Auf Anregung von Ortsbrandmeister und Backhaus-Mitglied Matthias Geddert legte sich der Verein mit Unterstützung der Ortsfeuerwehr die handliche Mühle für rund 2000 Euro zu.

Das ist die neue Getreidemühle des Backhaus-Verein: Matthies Geddert (von links), Harald Wieder und Benjamin Koch-Berge zeigen die Neuanschaffung. Quelle: Frank Hermann

„In den Scheunen bei uns in Barrigsen liegt genügend Getreide. Und mit der eigenen Mühle muss das Backhaus jetzt nicht mehr das nötige Mehl von außerhalb ordern“, betont Geddert, der sich an einem ersten Probebetrieb tatkräftig beteiligte.

Über die richtige Handhabung der kompakten Mühle mussten sich die Hobbybäcker zunächst im Internet ausführlich informieren, zum Beispiel über die richtigen Mehlsorten und den Mahlgrad. „Das gilt es viele Dinge zu beachten. Schließlich ist das Müllerhandwerk ein Ausbildungsberuf. Aber dann haben wir auch einfach angefangen, so wie früher mit dem Brotbacken“, erläutert Harald Wieder.

70 Brote als Test

Ihre neuen Kenntnisse haben die Backhaus-Helfer in einem Probebetrieb getestet – und ein spezielles Feuerwehrbrot nur für Mitglieder des Heimatvereins und der Ortsfeuerwehr gebacken. Für die rund 70 Brotlaibe kam ausschließlich Vollkornmehl mit Weizen- und Roggensauerteig zum Einsatz. „Die Brote haben wir anschließend im Dorf ausgeliefert“, betont der Vereinschef.

Nach dem ersten Probebetrieb fühlt sich das Backhaus-Team nun für einen Neustart des monatlichen Backtags mit Broten auf Bestellung gerüstet. Nach Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Barsinghausen will der Verein mit einer ganz kleinen Gruppe das rustikale Bauernbrot auf Bestellung backen.

Bestellen für den Backtag

Bestellungen nimmt der Verein auf der Internetseite www.backtag-to-go.de bis Donnerstag, 25. März, um 18 Uhr entgegen. Jeder rund 850-Gramm-Brotlaib kostet 4 Euro. Am Backtag können die Kunden dann ihr Brot in der Zeit von 18.30 bis 19.30 Uhr am Backhaus in Barrigsen abholen. Der nächste monatliche Backtag ist dann für Sonnabend, 24. April, geplant.

Von Frank Hermann