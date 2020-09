Barrigsen

Normalerweise ist am zweiten September-Wochenende in Barrigsen viel los. Das Backhaus öffnet seine Pforten, es gibt reichlich zu essen und zu trinken in lockerer und nachbarschaftlicher Atmosphäre. In diesem Jahr jedoch musste der Verein Backhaus Barrigsen das Fest absagen. „Wir wollten aber nicht gar nichts machen“, erzählt der Vorsitzende Harald Wieder, weshalb das engagierte Team sich ein Alternativprogramm überlegt hatte: den „ Backtag to go“.

Der Verein um das Backhaus Barrigsen musste sich in diesem Jahr eine Alternative zum großen Backtag überlegen. Dabei heraus kam der „Backtag to go". Quelle: Janna Silinger

Anzeige

Um 3 Uhr morgens hatte das Bäckerteam am Sonntag mit den Vorbereitungen begonnen. „Wir haben rustikales Bauernbrot und französisches Landbrot da“, erzählt Wieder. Außerdem haben die fleißigen Helfer Kuchen gebacken, verkaufen selbst gemachtes Speiseeis und Craftbier. Kunden mussten sich vorher anmelden und hatten dann die Möglichkeit, ihre Bestellung an der liebevoll aufgebauten Drive-In-Station abzuholen. „Die Autofahrer müssen nicht mal aussteigen“, erzählt Wieder. Es hätten sich zudem auch viele Fahrradfahrer angemeldet.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Backhaus-Vorsitzende Harald Wieder freut sich über die gute Resonanz. Morgens um 3 Uhr habe das Team den Ofen angeheizt, berichtet er. Quelle: Janna Silinger

Verein freut sich über gute Resonanz

Es handele sich um ein ziemlich ausgeklügeltes System, an dem rund 25 Personen beteiligt sind, erzählt er weiter. Auf der einen Seite die Bäcker, auf der anderen Seite das Ausgabe-Team, das im Drive-In-Zelt auf die Kunden wartet. Zunächst sei das Angebot zögerlich angenommen worden, erzählt Wieder. Doch nach und nach hätten mehr Menschen eine Bestellung aufgegeben. „Und jetzt freuen wir uns über die gute Resonanz.“

Für den Verein sei es einfach schön, dass das Fest nicht ganz ausfallen musste. Um diese Alternative zu ermöglichen, habe auch die Stadt Barsinghausen ihren Beitrag geleistet. „Die Zusammenarbeit lief super“, sagt Wieder. All die aktuellen Bestimmungen habe man gemeinsam abgesprochen und – wie die Verantwortlichen finden – ein sehr gutes Konzept ausgearbeitet. „Es ist natürlich nicht das Gleiche. Aber ein Fest zu machen, wäre zu umständlich geworden bei all den Hygienemaßnahmen und Regeln, die es da zu beachten gibt“, sagt Wieder.

So sei man auf der sicheren Seite, und der Verein habe trotz Corona ein wenig wirtschaften können. Und auch die Kunden scheinen von diesem besonderen Ereignis begeistert zu sein. „Das ist ja wirklich etwas Spezielles“, sagt eine Frau, nachdem ihr einer der Ausgeber Kuchen, Eis und Brot durch das Autofenster gereicht hat. „Eine tolle Idee!“, findet sie.

Von Janna Silinger