In einer ersten Zwischenbilanz zur neuen Einbahnstraßenregelung vor dem Schulzentrum Am Spalterhals zeigen sich die Stadtverwaltung und die Polizei zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen. Zwar habe es zunächst einige Anlaufschwierigkeiten gegeben, mittlerweile halten sich die Autofahrer nach Einschätzung des stellvertretenden Ordnungsamtsleiters Eric Möhle jedoch weitgehend an die zeitlich von 7 bis 15 Uhr beschränkte Regelung. Stadt und Polizei wollen auf diese Weise die Verkehrsprobleme mit sogenannten Elterntaxis in den Griff bekommen.

Wendemanöver bringen Gefahr

Seit Ende der Herbstferien gilt vor dem Schulzentrum Am Spalterhals eine Einbahnregelung auf dem Teilstück zwischen der Einmündung zum großen Autoparkplatz und dem Egestorfer Kirchweg/ Max-Planck-Straße. Damit reagieren Stadt und Polizei auf den Bring- und Holverkehr der sogenannten Elterntaxis. Viele Wendemanöver der Autos direkt vor dem Schulgelände führen laut Stadt in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen.

Nach Angaben von Eric Möhle kam es insbesondere während der Stoßzeiten von 7.30 bis 8 Uhr und von 12.45 bis 13.30 Uhr immer wieder zu brenzligen Situationen für Schüler, die zu Fuß oder per Fahrrad unterwegs waren. In der Corona-Krise sei das Gefahrenpotenzial wegen der zusätzlichen Elterntaxis weiter gestiegen, sagt er.

Testphase bis 1. April

Abhilfe versprechen sich Stadt und Polizei von der neuen Verkehrsführung: Die Straße Am Spalterhals darf morgens vor Schulbeginn sowie mittags zum Schulschluss nur noch südwärts in Richtung Deister befahren werden. Diese Testphase gilt als Pilotprojekt zunächst bis zum 1. April 2021.

„Anfangs haben wir bei unseren regelmäßigen Kontrollen noch mehrere Verstöße festgestellt. Inzwischen kommt es kaum noch dazu“, sagt Eric Möhle. Dennoch wollen er und seine Kollegen gemeinsam mit Vertretern des Barsinghäuser Polizeikommissariats die Situation in den Morgenstunden und zum Schulschluss weiterhin beobachten.

Stadt setzt auf Gewöhnungseffekt

Mit zunehmender Dauer des Pilotprojektes werde ein Gewöhnungseffekt einsetzen – das erwartet zumindest der Erste Stadtrat Thomas Wolf. Dadurch werde dann in der Folge auch die Zahl der Verstöße gegen die Einbahnstraßenregelung zurückgehen, hofft Wolf.

Die zeitlich befristete Regelung einer Einbahnstraße Am Spalterhals in Fahrtrichtung Deister solle dazu beitragen, das Gefahrenrisiko deutlich zu reduzieren. Außerdem werden laut Wolf auch die Interessen der Anwohner berücksichtigt. „Zuletzt haben unsere Mitarbeiter ebenso wie die Polizei kaum noch Verkehrsgefährdungen durch Elterntaxis festgestellt“, erläutert der Erste Stadtrat.

