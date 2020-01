Barsinghausen

Aus noch ungeklärten Gründen ist am späten Mittwochnachmittag ein Baum in der Barsinghäuser Feldmark im Bereich Reihekamp/Röntgenstraße in Brand geraten. Nach Mitteilung der Feuerwehr hatten vier aufmerksame Jugendliche gegen 17.45 Uhr das Feuer in der Feldmark bemerkt und dem Notruf gemeldet. Beim Eintreffen der Barsinghäuser Schwerpunktfeuerwehr brannte der hohle Baum im Inneren bereits komplett. Da der Brandherd für die Feuerwehrleute nicht direkt zugänglich war, mussten sie den hohlen Baum fällen und konnten erst dann die Flammen löschen. Im Einsatz waren 18 Feuerwehrleute und die Polizei.

Der Baum ist im Inneren aus unbekannnten Gründen in Brand geraten. Quelle: Feuerwehr Barsinghausen

Mehr Polizeimeldungen aus Barsinghausen lesen Sie hier.

Von Andreas Kannegießer