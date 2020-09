Barsinghäuser CDU zieht positive Bilanz nach Corona-Diskussion mit Jens Spahn

Eckerde

Eigentlich war der Besuch von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Eckerde vor allem als prominente Unterstützung für den Barsinghäuser CDU-Bürgermeisterkandidaten Roland Zieseniß gedacht. Überlagert wurde die Visite anlässlich einer Diskussionsveranstaltung auf dem Rittergut allerdings von den Rahmenbedingungen: Im Zuge der Corona-Pandemie ist der Gesundheitsminister einer der von Corona-Leugnern am meisten angefeindeten Politiker. Entsprechend fallen die Sicherheitsvorkehrungen aus: Spahn wird bei öffentlichen Veranstaltungen von der Polizei beschützt und zusätzlich einer größeren Anzahl von Personenschützern begleitet.

Spahn spricht mit Demonstranten

Auch bei dem Besuch in Eckerde stand im Mittelpunkt des überregionalen Interesses, dass dort eine größere Gruppe von Kritikern gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung protestierte. Außerdem gab es eine zweite Gruppe von Demonstranten, die ihre Transparente für bessere Arbeitsbedingungen und für mehr Geld für das Gesundheitswesen emporreckten. Spahn suchte das Gespräch mit der zweiten Gruppe, blieb den Corona-Leugnern aber fern, ehe er sich der Diskussion mit den rund 100 angemeldeten Gästen auf dem Gut stellte.

Kritische Fragen in der Diskussion

Bürgermeisterkandidat Zieseniß zieht trotz der äußeren Umstände eine positive Bilanz. „Es war eine gelungene Veranstaltung“, sagte er am Sonntag. Auch während der Diskussion habe das Thema Corona im Mittelpunkt gestanden, sagt er. „Wir wollten ein aktuelles Thema wählen, das die Menschen bewegt.“ Dabei sei auf dem Gut durchaus kontrovers worden. Unter den 100 Gästen, die sich am schnellsten angemeldet hatten, seien durchaus Kritiker der Corona-Maßnahmen der Regierung gewesen, berichtet Zieseniß. „Aber es ging in der Diskussion gesittet zu.“

Draußen kam es derweil zu mindestens einer Körperverletzung: Dabei schlug ein hochaggressiver Corona-Leugner unvermittelt einem Gegendemonstranten ins Gesicht, der ein Plakat für die Maskenpflicht hochgehalten hatte. Der Angegriffene musste mit erheblichen Gesichtsverletzungen in einer Klinik behandelt werden. Der Schläger wurde von der Polizei festgenommen.

Von Andreas Kannegießer