Barsinghäuser können mit Auto-Stickern Einkaufsgutscheine gewinnen

Barsinghausen

“Ich kaufe in Barsinghausen“ – unter diesem Motto steht eine neue Imagekampagne des Stadtmarketingvereins Unser Barsinghausen zur Unterstützung der örtlichen Wirtschaft. Im Mittelpunkt steht eine Sticker-Aktion mit Gewinnmöglichkeiten. Teilnehmer können einen Aufkleber mit dem Slogan „Herzpunkt hier“ auf ihr Auto kleben und erhalten damit die Chance auf einen von fünf wöchentlichen Einkaufsgutscheinen für Barsinghäuser Geschäfte im Wert von jeweils 50 Euro.

Um jeden Kunden kämpfen

In der Corona-Krise müssen auch die Einzelhändler und Dienstleister in der Einkaufsstadt Barsinghausen um jeden Kunden kämpfen. „Jeder einzelne Einkauf in einem lokalen Geschäft und jeder Auftrag an ein lokales Unternehmen hilft dabei, Arbeits- und Ausbildungsplätze hier im Ort zu erhalten“, sagt Stadtmarketing-Managerin Meike Poutrain.

Anzeige

Das Sticker-Gewinnspiel für den Zeitraum vom 23. Juni bis zum 17. Juli solle dazu beitragen, den Appell zur Unterstützung der Barsinghäuser Wirtschaft weiterzutragen. Mitglieder der City-Managementgruppe aus dem Marketingverein haben laut Poutrain die Aktion „Ich kaufe in Barsinghausen“ initiiert.

Weitere HAZ+ Artikel

Jede Woche fünf Gewinner

Wer mitmachen will, besorgt sich einen Aufkleber in einem der teilnehmen Geschäfte in der Barsinghäuser Innenstadt und klebt den Sticker gut sichtbar auf das Heck des Autos. „Unsere Aufkleber-Detektive fotografieren auf der Suche nach den Sticker-Autos die jeweiligen Wagen mit den dazugehörigen Kennzeichen. Aus den Fotos werden dann jede Woche fünf Gewinner gezogen, die jeweils einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro erhalten“, erläutert die Stadtmarketing-Managerin.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Autofahrer nach Angaben von Meike Poutrain mit der Veröffentlichung ihres Kennzeichen einverstanden. Die Sieger-Kennzeichen sind am Ende jeder Aktionswoche auf der Internetseite www.unser-barsinghausen.de zu sehen. Interessenten erhalten die Aufkleber auch direkt vom Verein Unser Barsinghausen nach einer E-Mail an kontakt@unser-barsinghausen.de.

Hilfe von Stammkunden

Lob richten mehrere Mitglieder des Stadtmarketingvereins aus der lokalen Wirtschaft insbesondere an ihre Stammkunden, die in Zeiten von Corona zur Stange hielten. „Diese Unterstützung hilft uns natürlich sehr, um die Folgen des Lockdowns sowie der weiterhin bestehenden Einschränkungen möglichst bald überwinden zu können“, sagt Margret Gödeke von Gödeke-Optik.

Und auch Kerstin Klaubert vom Autohaus Senne sowie Bernd Danennberg vom gleichnamigen Fahrradhaus berichten von positiven Trends. „Aber es gibt auch immer noch viele Geschäftsleute, die ums wirtschaftliche Überleben kämpfen müssen“, sagt Dannenberg.

Von Frank Hermann