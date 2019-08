Seit sechs Jahren besteht eine Kooperation des Handball-Vereins in Barsinghausen (HVB) mit den sieben Barsinghäuser Grundschulen für die HVB-Grundschulliga. Die siebte Saison dieses sportlichen Kinderprojektes beginnt am Sonnabend, 7. September, um 10 Uhr in der Glück-Auf-Halle.