Der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Verein Barsinghausen (HWG) ist in diesem Sommer 100 Jahre alt. Wegen der Corona-Pandemie hat sich der Vorstand allerdings dazu entschlossen, die geplante Feier auf das nächste Jahr zu verschieben.

Wie der Vorstand mitteilt, hat sich der Gründungstag am 21. Mai zum 100. Mal gejährt. „Der Verein hätte gern mit seinen Mitgliedern das 100-jährige Bestehen gebührend gefeiert“, sagt Vorsitzender Carsten Becker. Wegen der aktuellen Umstände sei die Entscheidung gefallen, die Feier um genau ein Jahr zu verschieben. „Es soll dann auch das 100-jährige Bestehen und nicht das 101-jährige Bestehen gefeiert werden“, bekräftigt der Vorsitzende.

262 Gründungsmitglieder nach Aufruf dabei

Das Gründungsjahr des Vereins, 1921, war geprägt von der wirtschaftlich schwierigen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Die unter diesen Rahmenbedingungen eindrucksvolle Zahl von 262 Grundbesitzern kam im Mai 1921 zur Gründung des „Hausbesitzervereins Barsinghausen und Umgebung“ zusammen. Zuvor hatte es einen Aufruf in der damaligen „Provinzial-Deister-Leine-Zeitung“ an alle Grundeigentümer gegeben. „Achtung! Hausbesitzer von Barsinghausen und Umgebung! Die Not der Zeit zwingt uns zu einem festen Zusammenschluss. Man verfügt über unsere Häuser und Wohnungen, gleich als ob sie Eigentum der Allgemeinheit wären. Wo ist hier die Grenze zwischen Recht und Willkür?“, hatte es in dem Aufruf geheißen.

Auf der Tagesordnung der von einem Gründungsausschuss in das Gasthaus Zur Post einberufenen Versammlung stand unter anderem der Punkt: „Protesterhebung gegen die 1200 Prozent Gebäudesteuer und gegen die beabsichtigte Zwangshypothek“. Zudem gab es einen Vortrag von Vertretern des hannoverschen Haus- und Grundbesitzervereins. Zum ersten Vorsitzenden des neuen Vereins in Barsinghausen wurde Heinrich Ertel gewählt.

Neue Probleme nach Zweitem Weltkrieg

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gab es andere und neue Probleme, so wie etwa die Wohnungszwangsbewirtschaftung, Mietkontrollen und Solidaritätsregelungen für Flüchtlinge aus dem Osten. Wiederum organisierten sich viele Menschen im Hausbesitzerverein, um gemeinsam für ihre Rechte einzustehen.

Auch heute, 100 Jahre nach seiner Gründung, sei der Barsinghäuser Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Verein seiner Satzung von 1921 immer treu geblieben und stehe seinen Mitgliedern auch in schwierigen Situationen bei, betont Vorsitzender Becker. Diese Probleme seien in Zeiten der Pandemie nicht minder schwer. „Dazu gehören Mietausfälle, Insolvenzen der Mieter, Steuererhöhungen sowie die erneute Erhöhung von Beiträgen.“

Beratung steht im Mittelpunkt

Wie die Geschichte des Vereins zeige, „war zu jeder Zeit eine unabhängige wirtschaftliche Beratung und Interessensvertretung wichtig“, sagt der Vorsitzende. Nach wie vor sei der Verein in seiner täglichen Arbeit bestrebt, seine Mitglieder umfassend in allen Fragen des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentums zu beraten und zu unterstützen. Aktuell hat der Verein 663 Mitglieder.

Der Vorstand von Haus & Grund ist noch auf der Suche nach Material aus früheren Zeiten. Die Verantwortlichen haben deshalb dazu aufgerufen, dass Zeitzeugen dem Verein alte Informationen, Unterlagen oder Bilder zur Verfügung stellen mögen, die die Vereinsgeschichte dokumentieren und für die 100-Jahr-Feier von Bedeutung sein könnten.

