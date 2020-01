Barsinghausen

Der Handballverein Barsinghausen ( HVB) hat mit Jungen und Mädchen aus sieben Barsinghäuser Grundschulen die wenige Tage zuvor beendete Handball-Europameisterschaft in einem Turnier nachvollzogen. Die sogenannte Grundschul-EM war ein voller Erfolg: Rund 120 kleine Handballer aus fast allen Barsinghäuser Ortsteilen nahmen an dem Wettbewerb teil.

Mit Bussen wurden die Grundschüler eingesammelt und in die Glück-Auf-Halle zum Schauplatz des Turniers gefahren. Die Handballspiele wurden im kindgerechten 4+1-Modus mit jeweils vier Feldspielern plus Torwart ausgetragen. Das rund 20-köpfige Helferteam des HVB hatte für zusätzliche Abwechslung gesorgt: Außer den Handballspielen hatten die kleinen Sportler auch noch einen Vielseitigkeits- und Geschicklichkeitsparcours sowie eine Sprintstaffel zu absolvieren. Die Ergebnisse der Übungen wurden in die Abschlusswertung einbezogen.

Handballer aus sieben Barsinghäuser Grundschulen treten bei der Grundschul-EM gegeneinander an. Quelle: Privat

Nach Vor- und Finalrunde gab es bei den Jungen gleich zwei Siegerteams mit jeweils 23 Punkten: die Wilhelm-Stedler-Schule, die im Trikot von Serbien angetreten war, sowie die Adolf-Grimme-Schule in den Farben von Österreich. Den dritten Platz belegte das Team der Wilhelm-Busch-Schule (18 Punkte) vor der Ernst-Reuter-Schule (16 Punkte) und der Astrid-Lindgren-Schule (14 Punkte). Bei den Mädchen siegte die Wilhelm-Stedler-Schule, deren Sportlerinnen in die Rolle von Ungarn geschlüpft waren, deutlich mit 27 Punkten. Zweiter wurde die Ernst-Reuter-Schule ( Dänemark, 22 Punkte) vor der Grundschule Groß Munzel ( Frankreich, 21 Punkte), der Adolf-Grimme-Schule (12 Punkte) und der Wilhelm-Busch-Schule (11 Punkte).

Ehrenamtliche Helfer aus den Reihen des Handballvereins Barsinghausen betreuen die sportlichen Grundschüler und sorgen auch für Verpflegung. Quelle: Privat

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer