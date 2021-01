Barsinghausen

Im Barsinghäuser Marienstift haben sich weitere 14 Bewohner mit dem Coronavirus angesteckt. Das kam bei der zweiten Reihentestung heraus, die am Sonnabend in dem Altenheim stattgefunden hat. 29 der 40 Bewohner sind damit aktuell positiv auf Covid-19 getestet. Bereits vor dem Jahreswechsel hatte es eine großflächige Corona-Testung der Bewohner und Mitarbeiter gegeben, nachdem der erste Fall bereits am 21. Dezember im Marienstift aufgetreten war. Auch mehrere Mitarbeiter sind infiziert. Zwei Bewohner gelten inzwischen schon wieder als genesen.

Infizierte Bewohner wurden isoliert

Die infizierten Personen wurden isoliert. Das Pflegeheim ist für Besucher bis auf Weiteres geschlossen. „Wir stehen in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt“, sagt Joachim Richter vom Verein für Gemeindediakonie, der das Marienstift betreibt. Zehn Tage nach einem positiven Test wird noch einmal nachgetestet. „Wir selbst führen außerdem weiterhin täglich Schnelltests bei unseren Bewohnern und Mitarbeitern durch“, sagt Richter. Sie liefern ohne Labor nach einem Abstrich innerhalb von weniger als einer halben Stunde ein Ergebnis. Fällt es positiv aus, muss es durch den genaueren und aufwendigeren PCR-Test im Labor gecheckt werden.

Impfstart am Dienstag?

Hoffnung gibt es für die Impftermine in dem Pflegeheim. Laut Richter könnte es schon am Dienstag losgehen, ein mobiles Impfteam käme dann ins Haus. Diese Information habe er von der Region Hannover bekommen. Das Marienstift sei schon seit einigen Tagen dabei, alles für den Impfstart vorzubereiten. Bewohner, die sich impfen lassen wollen, müssen unter anderem eine Einverständniserklärung unterzeichnen. Geimpft werden könnten selbst diejenigen noch, so Richter, die zwar positiv auf Corona getestet seien, aber noch keine ausreichende Immunität aufgebaut hätten. Das Marienstift sei mit seinen Impfterminen im normalen Zyklus mit drin, der von der Region Hannover für Barsinghausen vorgesehen sei, sagt der Vorsitzende des Gemeindediakonievereins. „Wir werden nicht die einzige Einrichtung hier sein, bei der jetzt gestartet wird.“

Erneute Testung im Kursana

Im Barsinghäuser Seniorenpflegeheim Kursana steht derweil am Donnerstag eine weitere Corona-Reihentestung an. Dort war vergangene Woche bei zwei Bewohnern das Virus nachgewiesen worden, nachdem sich im Dezember eine Reinigungskraft angesteckt hatte.

Von Jennifer Krebs