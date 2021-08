Barsinghausen

Von den 39 Mitgliedern des aktuellen Rates der Stadt sind zehn weiblich. Der Anteil von 26 Prozent ist nach Ansicht von Barsinghausens Gleichstellungsbeauftragter Susanne Brandts ausbaufähig. Drei Wochen vor der Kommunalwahl hatte sie die 15 Frauen, die sich diesmal zur Wahl stellen, zu einer Vorstellungs- und Diskussionsrunde in die Glück-Auf-Halle eingeladen. Bei der Vorstellung ihrer politischen Schwerpunktsetzung wurde eines deutlich: Über die Parteigrenzen hinweg liegen die Wünsche und Forderungen der einzelnen Kandidatinnen gar nicht so weit auseinander.

Ähnliche Schwerpunkte

Ob gebürtige Calenbergerin wie Carmen Eickhoff (Die Grünen) oder Zugereiste wie Kerstin Wölki (FDP) und Gabi Diercks O’Brien (SPD), ob jung wie die 29-jährige Laura Schneider (SPD) oder in gesetztem Alter wie die 1932 geborene Ilse Seile (Die Grünen), kommunalpolitischer Neuling wie Heidrun Zimmer oder langjährige Ratsfrau wie Kerstin Beckmann (beide Wählergemeinschaft AFB) – die Kandidatinnen repräsentieren einen Querschnitt durch die Gesellschaft. Umso bemerkenswerter, dass sich ein Großteil der Kandidatinnen ähnliche politische Schwerpunkte setzt. So hat es sich die überwiegende Mehrheit zum Ziel gemacht, sich für eine bessere Versorgung Barsinghausens mit Krippen- und Kita-Plätzen einzusetzen. „Wir brauchen mehr wohnortnahe Kita-Plätze“, betonte Schneider. Claudia Panki von der SPD will darüber hinaus die Zahl der Inklusionsplätze in den Einrichtungen steigern.

Doch auch die Menschen am anderen Ende der Altersskala sollen nach Ansicht einiger Kandidatinnen nicht unbeachtet bleiben. CDU-Ratsfrau Lilli Bischof will sich für das Wohlbefinden der Senioren in Barsinghausen ebenso einsetzen wie AfD-Frau Heidi Hosse. „Die Senioren sollen sich wohlfühlen in Barsinghausen“, sagte Bischof. Wölki von der FDP wünscht sich mehr seniorengerechten Wohnraum. Seile hingegen forderte: „Wir müssen die Ärzteversorgung verbessern.“

Schulen im Fokus

Die Schulen, die Verbesserung ihres baulichen Zustands, die Ausstattung mit modernen Medien sowie die Digitalisierung sind Stichworte, mit denen mehrere Frauen während ihrer von der Gleichstellungsbeauftragten auf wenige Minuten beschränkten Redezeit einen ihrer jeweiligen politischen Schwerpunkte beschrieben.

Ebenso haben sich mehrere Kandidatinnen die Verbesserung der Lebensbedingungen in den Ortsteilen auf die Fahnen geschrieben. So wünscht sich Carmen Eickhoff aus Bantorf eine bessere Anbindung der Ortsteile an den öffentlichen Nahverkehr, Wölki möchte allgemein die Ortsteilzentren beleben, Lena Sager (CDU) das Angebot für Jugendliche in den Bördedörfern ausbauen. Darüber hinaus fordert sie: „Wir müssen in den Bördedörfern etwas gegen den Autobahnlärm tun.“

„Wir wollen mehr werden“

Nicht überraschend, dass an dem Abend auch die Themen Gleichberechtigung und Frauenquote zur Sprache kamen. So betonte der ebenfalls für kurze Zeit der Veranstaltung beiwohnende Bürgermeister Henning Schünhof (SPD): „Ich bin der Letzte, der sich gegen Gleichberechtigung und Gleichstellung stellen würde.“ Kerstin Beckmann versuchte gleich zu Beginn der Veranstaltung für alle Frauen in der Kommunalpolitik zu sprechen und sagte: „Wir wollen mehr werden.“ Auf politischer Ebene sei die Arbeit mit Frauen zumeist angenehm: „Im Rat haben wir immer eine sachliche Ebene gefunden. Unter Frauen gibt es weniger Machtpolitik“, sagte die AFB-Politikerin.

Daniela Dau von der AFB beklagte, dass weibliche Ratsmitglieder zumeist nur in der zweiten Reihe säßen. Sie spricht sich für sogenannte hybride Ratssitzungen, also Sitzungen, die auch über das Internet übertragen werden, aus. „So können wir Frauen die Teilnahme an diesen Sitzungen auch von zu Hause aus ermöglichen.“ Sabine Freitag von den Grünen wagte einen Seitenhieb auf die anderen Parteien und sagte: „Bei der Frauenquote haben die anderen noch deutlichen Verbesserungsbedarf.“

Mit einer kurzen Diskussionsrunde endete die Veranstaltung, die zwar alle Beteiligten für gut und wichtig empfanden. Es kam allerdings lediglich eine Handvoll Zuhörer. Die meisten von ihnen waren Männer.

Von Mirko Haendel