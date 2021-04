Barsinghausen

Über die Osterfeiertage hat die Barsinghäuser Polizei mehrere Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt. Einige Bürgerinnen und Bürger, so die Polizei, hätten vor allem die neue nächtliche Ausgangssperre noch nicht verinnerlicht, die seit dem 1. April zwischen 22 und 5 Uhr in der gesamten Region Hannover und damit auch in Barsinghausen gilt. Insgesamt musste die Polizei über Ostern in ganz Barsinghausen 20 Anzeigen aufnehmen – davon allein 15, weil gegen die Ausgangssperre verstoßen worden war. Das nächtliche Ausgangsverbot gilt vorerst bis einschließlich 12. April. Die Polizei wird weiterhin verstärkt kontrollieren, ob die Menschen die Corona-Vorschriften einhalten.

Von Jennifer Krebs