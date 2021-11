Barsinghausen

Ein Mann hat am Bahnhof in Barsinghausen seinen Kontrahenten mit einer Schreckschusspistole bedroht. Zwischen mehreren Jugendlichen und jungen Erwachsenen war es dort am Sonntag gegen 17.25 Uhr zu Streitigkeiten gekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bereits am Tag zuvor hatte es zwischen den Personen offenbar Streit gegeben, wie die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben. Um was es dabei ging, ist noch nicht bekannt.

Auch Schlagstock dabei

Ein 18 Jahre alter Beteiligter aus Hannover erschien dann am Sonntag am Bahnhof in Barsinghausen in Begleitung von Bekannten und bedrohte einen 17-Jährigen aus Barsinghausen mit einer Schreckschusswaffe. Darüber hinaus bedrohte ein anderer, 17 Jahre alter Hannoveraner einen 16-Jährigen aus Barsinghausen mit einem Messer. Zwei 15 Jahre alte und ein 16 Jahre alter Barsinghäuser sollen zudem versucht haben, den 18-Jährigen aus Hannover mit einem Baseballschläger und einem Schlagstock zu verletzen. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei die Schreckschusspistole in der Nähe des Bahnhofs finden und sicherstellen.

Weitere Zeugen gesucht

Letztlich hat die Polizei sieben Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an, auch weil die Beschuldigten und die bisherigen Zeugen erheblich unterschiedliche Angaben zu dem Vorfall machen.

Weitere Zeugen können sich im Polizeikommissariat Barsinghausen unter der Telefonnummer (05105) 5230 melden.

Von Jennifer Krebs