Barsinghausen

Auch wenn das Barsinghäuser Stadtfest wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, ist ein traditionelles Element im Festprogramm am Wochenende doch ausgerichtet worden: Rund 190 Besucher haben am Sonntag bei der Deister-Freilichtbühne einen ökumenischen Open-Air-Gottesdienst gefeiert. „Die Vertreter der verschiedenen christlichen Kirchen in Barsinghausen waren sich darin einig, dass der traditionelle ökumenische Gottesdienst nicht ausfallen sollte“, berichtet Pastor Roland Bunde von der Evangelisch-Freikirchlichen Hoffnungsgemeinde. Passend zu den Corona-Bedingungen mit der Vorgabe, Masken zu tragen, hatten die Organisatoren auch das Thema gewählt: „Du Gott (er)kennst mich“. Dabei wurden Gedanken zu Psalm 139 entwickelt, in dem es unter anderem heißt: „Gott, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe – du weißt es, was ich denke.“

Rund 190 Gläubige feiern bei der Deister-Freilichtbühne gemeinsam einen ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel. Quelle: Ulf Tadje

Der Gottesdienst unter freiem Himmel wurde gemeinsam von Pastorin Elke Pankratz-Lehnhoff ( Kirchengemeinde Bördedörfer), Pastor Jürgen Holly (Mariengemeinde), Pfarrer Christoph Paschek (Katholische Kirchengemeinde) sowie den Pastoren Michael Freitag und Roland Bunde von der Hoffnungsgemeinde gestaltet. Die musikalischen Akzente setzte die Jugendband der Hoffnungsgemeinde. „Alle sind sehr dankbar für den gelungenen Gottesdienst und das positive Feedback der Besucher“, berichtet Bunde. Am Ende gab es auch bei der Kollekte ein überaus positives Ergebnis: Die Sammlung zugunsten des Ambulanten Hospizdienstes Aufgefangen erbrachte einen Betrag von 587 Euro. Gerade in Corona-Zeiten gehe von diesem Gottesdienst die Ermutigung aus, „auf Gott zu vertrauen und zuversichtlich zu bleiben“, bekräftigt Pastor Bunde.

Von Andreas Kannegießer