Der Doppelhaushalt der Stadt Barsinghausen für die Jahre 2020/2021 ist verabschiedet – und er ist zum Teil auf Hoffnungen aufgebaut. Zum ersten Mal seit dem Abschluss des sogenannten Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen vor sieben Jahren droht der Stadt 2021 wieder ein Defizit im Etat in sechsstelliger Höhe. Die große Mehrheit des Rates setzt aber darauf, dass die tatsächlichen Ausgaben bis dahin geringer sein werden, als am Donnerstag formal beschlossen wurde. Sollte auch Ende 2020 noch immer ein Defizit für das Folgejahr drohen, will der Rat einen Nachtragsetat beschließen, in dem dann Ausgaben mutmaßlich zusammengestrichen werden.

Das Zahlenwerk für die beiden nächsten Jahre musste noch in den letzten Tagen vor der Haushaltsdebatte mehrfach verändert werden, weil sich die Rahmenbedingungen geändert hatten oder auf Wunsch der Politik zusätzliche Projekte zu finanzieren waren. Im neuen Doppelhaushalt abgebildet sind die erheblichen finanziellen Anstrengungen, die die Stadt Barsinghausen bei zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen, beim Schulbau und bei der Verbesserung der Straßeninfrastruktur unternimmt. So steigt die Zahl der Stellen in der Verwaltung binnen Jahresfrist von 388 auf 454 an. Allein 56 dieser Stellen sind für Betreuungspersonal für die neuen Kindergärten und Krippen vorgesehen, die die Stadt im nächsten Jahr bauen möchte.

Aussichten verdüstern sich

Der Ergebnishaushalt, aus dem die alltäglichen Einnahmen und Ausgaben der Kommune finanziert werden, schließt im kommenden Jahr mit einem Überschuss von rund 473.000 Euro ab – aber auch das nur, weil die Stadt Barsinghausen im nächsten Jahr mit einer einmaligen Rückzahlung von rund 780.000 Euro Regionsumlage von der Region Hannover rechnet. Im Jahr 2021 wird laut Ratsbeschluss ein Defizit von 413.000 Euro zu Buche stehen. Auch die Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung sehen nicht mehr so positiv aus wie noch vor einigen Wochen: Der städtische Fachdienst Finanzen rechnet damit, dass das Defizit von 677.000 Euro im Jahr 2022 auf rund 1,5 Millionen Euro 2024 steigen könnte.

Die große Mehrheit des Rates stimmte dennoch für das Zahlenwerk, einzig die Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AFB) lehnte den Etat wegen des absehbaren Defizits ab. Auch Bürgermeister Marc Lahmann ( CDU) meldete aus denselben Gründen Bedenken an. „Ich sehe die Gefahr, dass wir den eingeschlagenen Weg der soliden Haushaltsführung verlassen“, sagte er.

In ihren Haushaltsreden skizzierten die Sprecher der Ratsfraktionen ihre politischen Schwerpunkte und Ziele, die sie mit dem städtischen Doppeletat verbinden. SPD-Fraktionssprecher Peter Messing sprach von einer „klaren Zukunftsvision“ für die Kommune. Barsinghausen solle eine klimafreundliche, starke Stadt sein, sagte er. „Wir möchten, dass alle Bürger hier gut leben können.“ Dazu gehörten genügend Kinderbetreuungsplätze und gut ausgestattete Schulen. Bei der Energiewende liege Barsinghausen bisher meilenweit zurück, „auch, weil der Verwaltung der gute Wille fehlt“, sagte der Sozialdemokrat. Zugleich gab es aber auch Lob für die Stadt: Bei der Umsetzung des Kita-Nothilfeplanes leisteten die Mitarbeiter Großartiges, betonte Messing.

CDU will mehr Wohnraum

CDU-Fraktionssprecher Professor Roland Zieseniß gab als Ziel seiner Partei vor, dass „jedes Kind einen Betreuungsplatz bekommen“ müsse und die Barsinghäuser Schulen zukunftsfähig gestaltet werden müssten. Es gelte, die ganze Stadt „auf die Herausforderungen der digitalen Welt vorzubereiten“. Zieseniß nannte als wichtiges Ziel seiner Partei zudem die städtebauliche Entwicklung:„Wir brauchen dringend Wohnraum.“ Baugebiete müssten bedarfsgerecht und für jeden Anspruch entwickelt werden, auch die Ortsteile dürften dabei nicht vernachlässigt werden. Zieseniß hob zudem die Ausweitung der Sportförderung hervor. Die laufende Sportförderung für die Vereine wird laut Ratsbeschluss auf 240.000 Euro verdoppelt, und Investitionsvorhaben sollen künftig mit 40 Prozent von der Stadt bezuschusst werden.

Grünen-Fraktionschef Christian Röver verwies in seiner Rede auf die rapide Verschlechterung der Haushaltssituation und die ungewisse Einnahmeentwicklung in der Zukunft. Die städtische Rücklage in Höhe von deutlich mehr als 20 Millionen Euro sorge allerdings dafür, „dass wir ein gutes Polster haben“. Röver kritisierte die Stadtverwaltung, die die erheblichen Verzögerungen bei großen Bauprojekten wie dem Neubau der Wilhelm-Stedler-Schule und des Grundwasserwerks Eckerde zu verantworten habe. Das Minus im Etat für 2021 ist aus Sicht der Grünen hinnehmbar, „weil wir eine deutlich verbesserte Infrastruktur erhalten“.

AFB: Haushalt ist unverantwortlich

Kerstin Beckmann (Aktiv für Barsinghausen) übte heftige Kritik an den finanzpolitischen Entscheidungen der jüngeren Zeit. Seitdem Barsinghausen aus den Beschränkungen des Zukunftsvertrages entlassen worden sei, „war es mit der guten Führung sehr schnell vorbei“, sagte sie. Es gebe viele großzügige Ausschüttungen, Beitragssatzungen seien ohne Gegenfinanzierung abgeschafft worden. „Wir halten es für unverantwortlich, dass der Haushalt für 2021 schon wieder defizitär ist.“

Auch FDP-Sprecher Fred Wellhausen plädierte für Vorsicht angesichts der Finanzentwicklung. „Die Denkweise, wir hätten genug Geld, ist falsch“, betonte er. Er skizzierte die Vision seiner Partei, ein allgemeines Kulturbudget einzuführen und mittelfristig einen Kulturring zu gründen – „so ähnlich wie der Sportring“, sagte Wellhausen.

AfD-Sprecher Michael Siedler-Borker kritisierte die Ausweitung der Kinderbetreuung als „Wahlgeschenk der Landesregierung“, das die Stadt nun umsetzen müsse. Er lobte die Stadt für deren fundierte Arbeit, nahm den Bürgermeister aber wegen der Querelen rund um das neue Wasserwerk und die Stadtwerke ausdrücklich aus. „Unser Vertrauensvorschuss dem Bürgermeister gegenüber ist weitgehend aufgebraucht“, sagte er.

Stadt investiert in allen Bereichen, Schulden klettern rasant Der Doppelhaushalt der Stadt Barsinghausen geht für 2020 von Einnahmen von rund 71 Millionen Euro und für 2021 in Höhe von rund 73 Millionen Euro aus. Im nächsten Jahr liegen die Ausgaben knapp darunter, im Jahr 2021 werden diese die Einnahmen voraussichtlich übersteigen. Die Stadt will in den nächsten beiden Jahren erheblich investieren: Millionenbeträge sind für den Neubau der Wilhelm-Stedler-Schule, für das Grundwasserwerk Eckerde, für das neue Feuerwehrgerätehaus in Goltern, für Sanierungen in den beiden Schulzentren und für den Straßenbau eingeplant. Dazu muss die Stadt erhebliche Kredite aufnehmen und eine sprunghaft steigende Neuverschuldung in Kauf nehmen. Zu Jahresbeginn 2019 hatte die Stadt rund 34 Millionen Euro Schulden. Im nächsten Jahr müssen voraussichtlich mehr als 18,3 Millionen Euro Kredite aufgenommen werden, 2021 sogar rund 23 Millionen Euro. Höhere Schulden wegen Investitionskrediten gelten aber als tolerierbar, weil das Vermögen der Kommune sich in der Bilanz im selben Umfang erhöht.

