Barsinghausen

Ein junger Mann (22) ist am Dienstagabend in Barsinghausen bei einer Messerstecherei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, konnte der Angreifer (18) ermittelt werden.

Gegen 21.40 Uhr gerieten die beiden Männer am Deisterplatz in der Nähe des Bahnhofs in Streit. Dabei erlitt der 22-Jährige einen lebensgefährlichen Stich in den Bauch. Zunächst sei der 18-Jährige geflohen, teilte ein Polizeisprecher mit. Er suchte nach seiner Flucht ein Krankenhaus auf. Er hatte eine Schnittverletzung an der Hand. Eine Familienangehörige des mutmaßlichen Täters informierte die Polizei.

Beide Männer kannten sich flüchtig

Der schwer verletzte 22-Jährige rief über den Notruf noch einen Rettungswagen. Im Krankenhaus wurde er dann einer Notoperation unterzogen. Zu den Hintergründen der Tat ist nicht viel bekannt. Hat sich der 18-Jährige bei der Tat selbst verletzt? Oder wurde er von dem 22-Jährigen auch angegriffen? Laut Polizei kannten sich die beiden Männer flüchtig. Über den Auslöser für die Messerstecherei ist derzeit noch nichts bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, kann sich unter Telefon (05105) 523 114 melden.

Von Thomas Nagel