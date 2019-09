Barsinghausen

Zum ersten Mal hat die evangelische Marien-Kirchengemeinde am Freitag den Weltkindertag mit einem besonderen Gottesdienst in der Klosterkirche gefeiert. Mehr als 220 Jungen und Mädchen aus Barsinghäuser Kindergärten sowie aus den ersten und zweiten Klassen der Wilhelm-Stedler-Schule nahmen an diesem Gottesdienst unter der Leitung von Pastorin Uta Junginger teil.

Jungen und Mädchen aus dem evangelischen Marienkäfer-Kindergarten singen gemeinsam mit Leiterin Waltraud Papenburg. Quelle: Frank Hermann

„Ohne Wenn und Aber: Kinder haben Rechte auf der ganzen Welt“ – dieser Titel eines gemeinsam angestimmten Liedes prägte den gesamten Gottesdienst. „Ich finde es super, dass so viele Kindergarten- und Schulkinder mit ihren Erzieherinnen und Lehrerinnen mitmachen“, sagte die Pastorin. Ziel dieser fröhlichen Andacht sei es, auf die Bedürfnisse und weltweit verbrieften Rechte von Jungen und Mädchen aufmerksam zu machen. Dazu gehörten insbesondere auch das Recht auf eine gute Kindergarten- und Schulzeit.

Pastorin Uta Junginger zeigt Bilder, gemalt von Kindern aus dem Marienkäfer-Kindergarten. Quelle: Frank Hermann

An der Gestaltung des Gottesdienstes beteiligte sich der evangelische Marienkäfer-Kindergarten mit Liedern, Gebeten und selbst gemalten Bildern vieler Kinder mit deren Wunschvorstellungen von einer guten Zeit. Marienkäfer-Leiterin Waltraud Papenburg und Erzieherin Tanja Emme koordinierten diese Beträge. Zum Abschluss des Gottesdienstes verteilten Papenburg, Emme und Pastorin Junginger rund 220 Luftballons an die Jungen und Mädchen.

Rund 220 Jungen und Mädchen aus den Kindergärten sowie aus der Wilhelm-Stedler-Schule nehmen am Gottesdienst zum Weltkindertag teil. Quelle: Frank Hermann

Bereits seit 1954 gibt es den Weltkindertag in Deutschland. Dessen Bedeutung nahm seit 1989 weltweit zu, nachdem die Vereinten Nationen die Kinderrechtskonvention verabschiedet hatten. Mittlerweile feiern 145 Länder den Weltkindertag.

