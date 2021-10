Barsinghausen

Wo Kultur und Bühne sind, ist eine ordentliche Beleuchtung unerlässlich. Daher freut sich der Kulturverein Krawatte, dass passend zum Beginn der Spielzeit eine neue Lichtanlage in Betrieb genommen werden kann. „Wir haben jetzt eine tolle Grundbeleuchtung für Veranstaltungen und als Ausleuchtung für Ausstellungen“, sagt die Vereinsvorsitzende Bärbel Cronau-Kretzschmar. Am vergangenen Wochenende hatte die Krawatte nach langer Umbauzeit den Betrieb wieder aufgenommen, Herzstück ist der 220 Quadratmeter große Saal. Die neue Saison beginnt am Sonnabend, 30. Oktober. Ab 20 Uhr sorgt Matching Ties für Irish Folk.

Im Dunkeln muss bei der Krawatte also niemand mehr sitzen. Dafür haben auch die sogenannte VR-Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Norddeutschland und die Hannoversche Volksbank gesorgt. Sie haben die neue Beleuchtung mit 25.000 Euro gefördert, wovon 22.500 von der Stiftung stammen. „Damit sind wir exakt in unserem kalkulierten Kostenrahmen geblieben. Wir sind von 28.000 Euro ausgegangen. Von der Avacon haben wir zusätzlich 3000 Euro erhalten“, berichtet Cronau-Kretzschmar. Ein Metallbauer begann Ende August mit den Arbeiten.

Licht ist vorhanden, aber es soll auch dunkel werden

„Die Förderung der Kultur liegt uns sehr am Herzen. Jetzt ist alles ins rechte Licht gerückt“, sagt Heiko Bierwag und blickt auf die neuen Strahler unterhalb der Balken. Bierwag ist Filialdirektor im KompetenzCentrum Barsinghausen der Hannoverschen Volksbank und war zur symbolischen Scheckübergabe mit Matthias Battefeld, Vorstandsmitglied der Hannoverschen Volksbank, in die Kulturfabrik gekommen.

Das Thema Licht ist nun geklärt. Doch bei der Krawatte haben sie noch weitere Ideen und Wünsche. „Wir brauchen noch richtige Verdunkelungen, beispielsweise um Kino-Vorführungen anzubieten“, sagt Gerald Pursche, Manager des Kulturvereins. Dazu sind an den Oberlichtfenstern Jalousien notwendig, um im Saal eine entsprechende Stimmung zu erzeugen. Vielleicht bietet sich dieser Wunsch mittelfristig ja für einen weiteren Antrag bei der VR-Stiftung an.

Von Stephan Hartung