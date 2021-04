Barsinghausen

In Barsinghausen sind über das lange Osterwochenende 26 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Gleichzeitig sind seit dem 31. März 27 Einwohner aus der Statistik herausgefallen, weil sie als genesen gelten. Als aktuell infiziert gelten 74 Personen – und damit einer weniger als am Mittwoch vor Ostern, wie das Gesundheitsamt der Region Hannover am Dienstagnachmittag mitteilte.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich in Barsinghausen insgesamt 873 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Barsinghausens Inzidenzwert liegt wieder unter der 100er-Marke und ist von 145,8 am Mittwoch auf aktuell 82,9 gefallen. Den niedrigsten Corona-Inzidenzwert von allen 21 Regionskommunen hat Burgwedel (62,7), den höchsten Ronnenberg (185,2). Der Inzidenzwert für die Region Hannover liegt aktuell bei 116,1.

Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen des veränderten Testverhaltens über die Feiertage nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor Ostern. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Die Aussagekraft der Werte ist deshalb äußerst gering.

Von Jennifer Krebs