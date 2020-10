Barsinghausen

Schwere Verletzungen hat ein 29-jähriger Autofahrer aus Barsinghausen am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 391 zwischen Hohenbostel und Barsinghausen erlitten. Nach Mitteilung der Polizei war der 29-Jährige mit seinem Seat von Hohenbostel aus in Richtung Kernstadt unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Mann in einer Linkskurve kurz hinter der Zufahrt zur Siedlung Höhenluft die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Seat schleuderte nach rechts von der Fahrbahn, prallte seitlich mit der Fahrerseite gegen einen Baum und rutschte weiter in den Straßengraben. Der Fahrer wurde schwer verletzt aus dem Fahrzeugwrack geborgen und in eine Klinik transportiert.

Fahrer hatte großes Glück

An den Rettungsarbeiten an der Unfallstelle war auch die Besatzung eines Rettungshubschraubers beteiligt. Quelle: Andreas Kannegießer

Nach Einschätzung der Retter hatte der 29-Jährige großes Glück, dass der Seat in Höhe der Rücksitzbank gegen den Baum geprallt war und nicht im Bereich des Fahrersitzes. An den Bergungs- und Sicherungsarbeiten waren Einsatzkräfte von mehreren Freiwilligen Feuerwehren beteiligt. Auch der Rettungshubschrauber war vorsorglich im Einsatz, flog dann aber ohne das Unfallopfer nach Hannover zurück.

Von Andreas Kannegießer