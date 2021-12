Barsinghausen

Wer nicht gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen ist, kann seit Sonntag nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen. Um die neuen 2G-Kontrollen im Einzelhandel zu vereinfachen, setzt der Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen ab sofort auf orangefarbene Armbänder. Und so funktioniert’s: Der 2G-Nachweis wird einmal kontrolliert, Kunden erhalten dann ein fälschungssicheres „Basche-Bändchen“ ums Handgelenk und müssen nicht in jedem Geschäft den Impfausweis oder das Zertifikat vorzeigen. 

Hier gibt’s die Bändchen

Ausgegeben werden die Armbänder in der Bäckerei Hünerberg (Rehrbrinkstraße 1), bei Speckmann Uhren und Schmuck (Marktstraße 46), Euronics Kapmeyer (Marktstraße 49), Dannenberg Bikes und Pedelecs (Osterstraße 17), Schneider Metallbau (Hermann-Bahlsen-Straße 8) und im Autohaus Thiele/Bartels (Egestorfer Straße 38). Die Liste werde noch ergänzt, kündigt der Stadtmarketingverein an.

„Eine pragmatische Lösung“

„Wir legen jetzt sofort mit dieser pragmatischen Lösung los, um den Menschen schnell ein möglichst unkompliziertes Einkaufserlebnis in der Innenstadt bieten zu können – das nutzt allen Beteiligten“, sagt der Vorsitzende von „Unser Barsinghausen“, Hendrik Mordfeld. Man erhoffe sich dadurch auch, dass die Frequenz nochmal zunehme, denn ein sicheres Gefühl beim Vorweihnachtseinkauf spiele für viele Kundinnen und Kunden eine wichtige Rolle. „Es bedeutet definitiv weniger Stress, weil nicht mehr alle Nachweise ständig rausgekramt werden müssen“, so der Stadtmarketing-Chef.

Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt in Barsinghausen sei aktuell das orangefarbene Bändchen gültig, solange es unbeschädigt ist, und kann auch in anderen nachfolgenden kontrollpflichtigen Läden vorgezeigt werden. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von der 2G-Regel im Einzelhandel ausgenommen. Für Kundinnen und Kunden ist die Teilnahme am „Basche-Band-System“ freiwillig. Statt der Bändchen können sie immer auch in jedem Geschäft ihren 2G-Status nachweisen, indem sie ihr Impfdokument oder Genesenenzertifikat vorzeigen.

Und hier gilt nicht 2G

Ausnahmen von der 2G-Regel gelten für Grundversorger wie Supermärkte, Apotheken und Drogerien. Auch in Gartenmärkten und im Futtermittelhandel, Tankstellen, Sanitäts- und Reformhäusern, Zeitungs- und Buchläden, Blumengeschäften, Babymärkten, bei Optikern, Hörgeräteakustikern und Orthopädie-Schuhmachern, in Reparaturwerkstätten von Kraftfahrzeugen, Fahrrädern und Elektronikgeräten sowie beim Fahrkartenverkauf gilt weiterhin nicht 2G, jedermann hat Zutritt. Das gilt auch für Wochenmärkte und für den Verkauf von Weihnachtsbäumen unter freiem Himmel. Im Einzelhandel reicht entgegen früheren Ankündigungen auch künftig eine medizinische Maske, FFP2 ist nicht nötig.

Von Jennifer Krebs