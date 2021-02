Barsinghausen

Ohne jeden Grund hat ein 35-jähriger Mann am frühen Sonnabendabend auf der Hannoverschen Straße eine Radfahrerin angegriffen und auf die Fahrbahn geschubst. Zwei nachfolgende Fahrzeuge konnten der gestürzten Frau nur knapp ausweichen.

Frau auf Fahrbahn geschubst

Wie die Polizei mitteilt, war die 23-jährige Radfahrerin auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Barsinghäuser Kreisel unterwegs. Der auf dem Fußgängerweg entgegenkommende 35-Jährige schubste die Frau urplötzlich seitlich vom Fahrrad, als sich die 23-Jährige auf gleicher Höhe befand. Ein Motorrad und ein nachfolgendes Auto mussten laut Polizei der auf die Fahrbahn gestürzten Frau ausweichen.

Täter leidet unter Psychosen

Die 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Alarmierte Polizeibeamte trafen den bereits polizeibekannten Täter wenig später in der Nähe des Tatorts an. Bei der Festnahme griff er die Polizisten an und musste von vier Beamten überwältigt werden. Nach Polizeiangaben stand der 35-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er leidet zudem unter Psychosen und wurde deshalb in eine psychiatrische Klinik in Wunstorf eingewiesen. Die Polizei hat gegen den Mann mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Von Andreas Kannegießer