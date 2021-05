Barsinghausen

Ein 42-jähriger Barsinghäuser hat in einem auf der Landstraße fahrenden Streifenwagen der Polizei unvermittelt den Fahrer und einen weiteren Polizeibeamten angegriffen. Nur mit knapper Not konnte der Beamte am Steuer einen Unfall vermeiden.

Der Vorfall ereignete sich nach Mitteilung der Polizei am späten Freitagabend gegen 21.35 Uhr. Der psychisch auffällige 42-Jährige sollte von einem Streifenwagen des Barsinghäuser Kommissariats zur weiteren Abklärung seines Gesundheitszustandes ins Landeskrankenhaus nach Wunstorf gebracht werden. Zuvor hatte der laut Polizei deutlich alkoholisierte Mann für einen Polizeieinsatz gesorgt, weil er deutliche Selbstmordabsichten geäußert hatte.

Streifenwagen gerät auf Gegenfahrbahn

Weil der Mann sich den Beamten gegenüber zunehmend aggressiv, abweisend und distanzlos verhielt, wurden ihm während der Fahrt im Streifenwagen Handfesseln angelegt. Als sich das Fahrzeug auf der Rehrbrinkstraße kurz vor dem Ortsausgang in Richtung B 65 befand, versetzte der 42-Jährige einem links neben ihm auf der Rückbank sitzenden Polizeibeamten urplötzlich einen Kopfstoß gegen dessen Oberkörper. Fast gleichzeitig gelang es ihm, mit seinem linken Bein gegen den Oberarm des Fahrers zu treten. Durch den Tritt verlor der Fahrer kurzzeitig die Kontrolle über den Streifenwagen und geriet nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein dort entgegenkommendes Fahrzeug, vermutlich ein Pkw, habe daraufhin ausweichen müssen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, teilt die Polizei mit.

Erst mit Unterstützung einer weiteren Funkstreife aus Ronnenberg konnte der 42-Jährige gebändigt und in Polizeigewahrsam nach Hannover gebracht werden. Auch dort leitete er Widerstand. Der Mann wollte den Funkstreifenwagen nicht verlassen und setzte sich massiv zur Wehr. Nach Entnahme einer Blutprobe verblieb der Mann zunächst zur Ausnüchterung in der Obhut der Polizei.

Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Gegen den Barsinghäuser wurden Strafverfahren wegen Tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Bei dem Angriff wurde keiner der eingesetzten Beamten verletzt.

Die Polizei sucht den Autofahrer, der dem Streifenwagen ausweichen musste, aber auch weitere Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich dringend beim Barsinghäuser Polizeikommissariat unter Telefon (0 51 05) 52 30 zu melden.

Von Andreas Kannegießer