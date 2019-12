Barsinghausen

In der Barsinghäuser Klosterkirche wird es in diesem Jahr trotz der Auflösung des Kindersingkreises der Mariengemeinde dennoch ein musikalisches Weihnachtsspiel geben. Pastorin Uta Junginger und Vikarin Mira Neckel haben in den vergangenen Wochen 43 Kinder und Jugendliche von fünf bis 15 Jahren zur Teilnahme an dem Spiel gewonnen – darunter Konfirmanden, einige sogenannte Teamer der Gemeinde und auch ehemalige Singkreismitglieder.

Das Weihnachtsspiel mit dem Titel „Freude im Himmel und im Stall“ enthalte auch musikalische, schwungvolle Elemente, kündigt Junginger an. „Ich freue mich sehr und bin ganz gespannt“, sagt die Pastorin. Die Proben hatten nach den Herbstferien begonnen. Premiere feiert das Weihnachtsspiel im Gottesdienst am 4. Advent ab 10 Uhr in der Klosterkirche.

An Heiligabend wird das besondere Weihnachtsspiel dann ab 14.30 Uhr und 16 Uhr zweimal in der Klosterkirche zu erleben sein. Weihnachten wird zudem erstmals die Jugendband der Gemeinde „Die Band(e)“ unter der Leitung von Gerald Pursche Lieder musikalisch begleiten.

Von Andreas Kannegießer