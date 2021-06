Barsinghausen

Trotz Corona-Pandemie und Homeoffice: Das Stadtradeln ist dieses Jahr in Barsinghausen sehr gut angelaufen. Es ist erst die erste Woche rum – und die Stadt hat bereits ordentlich Kilometer auf dem Tacho stehen. Stand Montagnachmittag, dem neunten von 21 Wettbewerbstagen, haben 481 Mitradlerinnen und Mitradler in 47 Barsinghäuser Teams 47.582 Kilometer zurückgelegt und so etwa sieben Tonnen Kohlendioxid eingespart.

Ergebnis aus 2020 überbieten?

„Das ist ein tolles Zwischenergebnis“, sagt Heidrun Bartz vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) erfreut, die sich gemeinsam mit Michael Barth von der Stadtverwaltung um die Koordination kümmert. „Barsinghausen wird in diesem Jahr das Ergebnis aus 2020 sicherlich toppen können.“ 47.500 Kilometer – das ist schon mehr als die Hälfte der gefahrenen Kilometer aus dem vergangenen Jahr. Damals hatten 13.588 Einwohnerinnen und Einwohner aus der Region in 831 Teams insgesamt 3.073.221 Kilometer erradelt. Die Barsinghäuser kamen auf 91.910 gefahrene Kilometer – das war Platz acht von 21 Regionskommunen.

Schon in den Wochen vor dem offiziellen Beginn am 6. Juni habe der Stadtradeln-Wettbewerb ein erfreulich starkes Interesse gefunden, berichtet Bartz. Denn schon da hätten sich viele Einzelstarter und Teams für Barsinghausen angemeldet. Auch Betriebe, Kindertagesstätten, Grund- und weiterführende Schulen sowie in der Stadtverwaltung haben sich Teams gegründet und registriert. „Wir freuen uns, wenn sich noch mehr Bürgerinnen und Bürger anmelden“, sagt die Koordinatorin.

Noch bis 26. Juni mitmachen

Noch bis Sonnabend, 26. Juni, sind alle Radler, die in Barsinghausen wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören, dazu aufgerufen, kräftig in die Pedalen zu treten und Kilometer für eine gute Platzierung unter allen Kommunen zu sammeln. Wer teilnehmen möchte, kann sich online auf stadtradeln.de für Barsinghausen registrieren.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jeder Kilometer, der während der Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online ins Kilometerbuch eingetragen oder über das Smartphone direkt über die Stadtradeln-App getrackt werden. Radelnde ohne Internetzugang können den lokalen Stadtradeln-Koordinatoren wöchentlich die Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbogen melden. Wo die Radkilometer zurückgelegt werden, ist nicht entscheidend, denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze.

Öfter mal das Auto stehen lassen

Um wegen Corona auch ohne gemeinsame und öffentlichkeitswirksame Großveranstaltung für den Wettbewerb Werbung in der Region zu machen, ließen sich die Initiatoren dieses Jahr eine Sprühaktion einfallen: Im Auftrag der Radverkehrsbeauftragten der Region sprühte Detlef Rehbock an Stellen, die von Radfahrern stark frequentiert sind, das Stadtradeln-Symbol auf. In Barsinghausen wird nun vor Schulen und Supermärkten, Haltepunkten und Bushaltestellen, Ampelkreuzungen und Kreisverkehren mit dem Stadtradeln-Logo daran erinnert, teilzunehmen oder auch einfach mal über das Radfahren an sich nachzudenken.

Von Jennifer Krebs