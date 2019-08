Barsinghausen

In den 50 Jahren seit der Verleihung der Stadtrechte an Barsinghausen ist die Entwicklung der 18 heutigen Ortsteile sehr unterschiedlich verlaufen: 15 Ortsteile haben die Zahl ihrer Einwohner in den fünf Jahrzehnten teilweise deutlich steigern können. Groß Munzel, Ostermunzel und Stemmen haben dagegen an Bedeutung verloren, die Einwohnerzahl liegt heute unter der von 1969.

Die Region Hannover hat das Barsinghäuser Stadtjubiläum zum Anlass genommen, die Entwicklung der Kommune unter vielfältigen statistischen Gesichtspunkten unter die Lupe zu nehmen. Herausgekommen ist ein 24-seitiges Zahlenwerk mit Informationen über die Bevölkerungsentwicklung, die Altersstruktur, Wanderungsbewegungen und Arbeitsplätzen bis hin zu konfessionellen Bindungen der Bevölkerung am Deister. In der Reihe Statistische Kurzinformationen hat die Regionsverwaltung die Zahlensammlung jetzt veröffentlicht. Beim Festakt zur Stadtrechteverleihung am Freitag, 23. August, werde der stellvertretende Regionspräsident Michael Dette ein gebundenes Exemplar der statistischen Information an Bürgermeister Marc Lahmann überreichen, kündigt Regionssprecher Klaus Abelmann an.

Stabile Zahlen in der Kernstadt

Die Stadt Barsinghausen hat heute 34.839 Einwohner, vor 50 Jahren lebten in den heutigen Grenzen 30.511 Menschen. In der Barsinghäuser Kernstadt sind die Zahlen im Laufe der Jahrzehnte am stabilsten geblieben: Von 14.303 im Jahr 1969 ist die Einwohnerzahl nur unwesentlich auf jetzt 14.495 gestiegen. Immerhin gab es 1974 einmal einen Höchststand mit 15.284 Bewohnern.

Die rasanteste Entwicklung hat der Ortsteil Winninghausen genommen: Statt 387 Einwohnern vor 50 Jahren zählt das Dorf mittlerweile 957 Bürger mit Hauptwohnsitz, das entspricht einer Steigerung von 147,3 Prozent. Verantwortlich dafür ist die Ausweisung mehrerer größerer Neubaugebiete am nördlichen Ortsrand in den vergangenen Jahrzehnten. Auch Barsinghausens zweitgrößter Ortsteil Egestorf ist aus demselben Grund sprunghaft gewachsen: von 4644 Einwohnern im Jahr 1969 auf 7720 im Jahr 1994. Seither hat sich der Trend leicht umgekehrt: Derzeit sind noch 7348 Menschen in Egestorf gemeldet.

Ostermunzel verliert am meisten

Weit überdurchschnittliche prozentuale Zuwächse haben auch Göxe (von 402 auf 545 Einwohner), Wichtringhausen (von 437 auf 531), Landringhausen (von 669 auf 808 Einwohner) sowie Kirchdorf (von 1719 auf 2046 Menschen) zu verzeichnen. Am meisten verloren haben zwei Ortschaften am nördlichen Stadtrand: Ostermunzel zählt statt 418 heute nur noch 313 Einwohner und hat damit rund ein Viertel seiner Bewohner eingebüßt. Groß Munzel hatte vor 50 Jahren 1245 Bürger, heute sind es noch 1059 (minus 14,9 Prozent). Ebenfalls kleiner geworden ist Stemmen, das derzeit noch 598 Einwohner zählt gegenüber 643 im Jahr 1969.

Wie in fast allen Kommunen in der Umgebung, so übersteigt auch in Barsinghausen seit vielen Jahren die Zahl der Sterbefälle die der Geburten. Dass die Einwohnerzahl dennoch zugelegt hat, ist den sogenannten Wanderungsgewinnen zu verdanken: Die Zahl der Menschen, die nach Barsinghausen gezogen sind, ist größer als die der Abwanderer. Die meisten Umzugsbewegungen gab es dabei zwischen den Kommunen in der Region Hannover: Im Jahr 2018 registrierte die Statistikbehörde den Zuzug von 1064 Regionsbewohnern nach Barsinghausen, umgekehrt haben 763 Menschen der Deisterstadt den Rücken gekehrt und sind in Nachbarkommunen gezogen.

Fast 1200 Betriebe in Barsinghausen

Nach Angaben der Region hat die Barsinghäuser Bevölkerung zu 21,9 Prozent einen Migrationshintergrund, allerdings besitzen nur 10 Prozent nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Insgesamt leben derzeit Menschen aus 106 Nationen in Barsinghausen. Die größte Gruppe (468 Menschen) hat einen syrischen Pass, knapp dahinter folgen die derzeit 425 Polen.

Auskunft gibt die statistische Erhebung auch über die Zahl der Betriebe und Arbeitsplätze in Barsinghausen, allerdings liegen dazu keine Vergleichszahlen von 1969 vor. Nach Angaben der Region gibt es derzeit 1197 Unternehmen, Handwerksbetriebe und Geschäfte in Barsinghausen. Dort sind 7869 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, weitere 2100 arbeiten als Inhaber sowie Familienangehörige in den Betrieben mit. Daraus ergibt sich als rechnerische Durchschnittsgröße eine Zahl von 8,3 Mitarbeitern in jedem Barsinghäuser Unternehmen.

