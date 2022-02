Barsinghausen

Wer hätte gedacht, dass es ausgerechnet mit der 50. Auflage des Barsinghäuser Stadtfestes so viele Probleme geben würde? Zweimal abgesagt wegen Corona, ist auch beim dritten Anlauf noch unklar, ob die große Party in Barsinghausens Innenstadt stattfinden kann. Die Pandemie macht jede Planung der Organisatoren schwer – und dann stellt sich noch die Frage, woher die IG Stadtfest das Geld nehmen soll, um die Großveranstaltung zu realisieren. Doch der IG-Vorstand gibt sich optimistisch und sieht sich „auf einem guten Weg“.

Start unter schwierigen Umständen

Unter schwierigeren Umständen hätte der neue Vereinsvorstand kaum starten können: Nach 25 Jahren hat sich die IG Stadtfest Ende November vergangenen Jahres eine neue Führung gegeben. Der neue Vorstand mit Torsten Sander als Vorsitzendem sowie Ralf Lichey und Nils Huschke als seine Stellvertreter steht unter Zeitdruck. Gefeiert werden soll vom 26. bis 28. August, und ein Stadtfest organisiert sich nicht von selbst. 

Corona macht auch die Sponsorengewinnung komplizierter. Welche Firmen haben die Pandemie „überlebt“? Welcher Betrieb ist bereit, trotz Kurzarbeit und staatlicher Hilfen Geld für ein Stadtfest herauszugeben? Und welche Summen sind angesichts stetig steigender Sicherheits- und Hygieneauflagen überhaupt, ein Fest auszurichten? Alles Fragen, mit denen sich der IG-Vorstand nach Aussagen von Torsten Sander seit Wochen beschäftigt. Größtenteils seien sie nicht abschließend beantwortet.

Stadt gibt Geld dazu

Der Vorsitzende ist jedoch optimistisch: „Wir sind auf einem guten Weg“. Tiefergehende Gespräche mit potenziellen Sponsoren seien zwar noch nicht geführt worden, doch werde das jetzt angegangen, sagt Sander. Am 19. März soll bei der Firma Deister Top das große Treffen der Sponsoren stattfinden, dann werde man bereits einen großen Schritt weiter sein.

Der neue Vorstand der IG Stadtfest hat ein schweres Erbe angetreten. Quelle: Privat

Zudem habe es vor wenigen Tagen ein Gespräch mit dem Bürgermeister gegeben. Traditionell unterstützt die Stadt das Fest mit einer fünfstelligen Summe, und will auch dieses Mal 18.000 Euro zuschießen. Der Antrag muss allerdings noch vom Rat genehmigt werden. Die nächste Sitzung ist am 17. Februar. Die Mitglieder des Ordnungs- und Ehrenamtsausschusses haben bereits am vergangenen Donnerstag zugestimmt. „Ich schätze, dass wir in diesem Jahr Kosten von etwa 55.000 Euro haben werden“, sagt Sander. In den vergangenen Jahren musste die IG Stadtfest nach Angaben ihres vorherigen Vorsitzenden Klaus Danner jeweils über 80.000 Euro aufbringen, um die Kosten zu begleichen.

„Wir alle müssen doch mal wieder rauskommen und feiern“: Torsten Sander (links) hat das Amt des IG-Vorsitzenden von Klaus Danner übernommen. Quelle: Mirko Haendel

Der IG-Vorsitzende betont, dass es am Geld wahrscheinlich nicht scheitern werde. „Irgendetwas würden wir immer auf die Beine stellen. Und nach den zwei Jahren Pandemie sind die Leute ja schon glücklich, wenn sie überhaupt nur bei einem Bier zusammenkommen dürfen“, glaubt Sander. Für Unsicherheit sorgen eher die zu erwartenden Auflagen der Region Hannover bezüglich des Gesundheitsschutzes. „Da soll es Ende Februar ein neues Sicherheitskonzept für Großveranstaltungen geben. Ich bin aber zu 90 Prozent optimistisch, dass wir das Stadtfest trotz Pandemie – wie immer sie sich auch entwickelt – durchziehen können“, betont Sander.

Zurück zu den Wurzeln

Wie bereits im November angekündigt, werde das Stadtfest aber ein anderes als in den Jahren zuvor – wegen Corona und der Finanzen. „Back to the roots“ laute das Motto. Das Stadtfest solle wieder ein wenig so werden wie in den Anfangsjahren: etwas kleiner, weniger Bühnen, weniger kommerzielle Stände, dafür mehr Beteiligung der örtlichen Vereine. Die meisten habe man bereits angesprochen, so Sander.

So feierten die Barsinghäuser früher ihr Stadtfest. Quelle: Stadtsparkasse Barsinghausen

Wenn sich am Ende realisieren lässt, was die IG bisher geplant hat, dann soll die räumliche Ausdehnung des Stadtfestes von der Gaststätte Suhle bis zum Europaplatz reichen und vom Thie entlang der Kirchstraße bis zur Klosterkirche. Der Parkplatz an Volkers Hof werde wieder mit Fahrgeschäften bestückt. „Da haben wir bereits die Zusage des Schaustellers“, sagt Sander.

Bodybuilder auf einem Stadtfest in den Achtzigerjahren. Quelle: Stadtsparkasse Barsinghausen

Insgesamt seien lediglich zwei Bühnen geplant. In den vergangenen Jahren waren es bis zu sieben. Die Hauptbühne werde am Thie aufgestellt, eine kleine auf dem Mont-Saint-Aignan-Platz. Dieser solle nach Vorstellungen der IG zum „Platz der Vereine“ werden. „Zwischen Suhle und Thie können wir uns einige Foodtrucks und eher keine T-Shirt-Verkäufer und Ähnliches vorstellen“, sagt Sander.

Von Frust keine Spur

Es soll alles eine Spur kleiner ausfallen: keine Bühne und Stände am Rathaus – die Bergamtstraße bleibe komplett frei. Mallorca-Party und DJs hinterm Rathaus dürfte es ebenfalls nicht geben. „Wir müssen sparen. Bands kosten viel Geld“, erklärt Sander und kündigt an: „Wir holen eher Bands aus der näheren Umgebung.“ Auch solle es am Thie wieder ein Kinderprogramm geben. Einige Künstler hätten bereits zugesagt.

Sander betont allerdings, dass dies zunächst lediglich das Konzept der IG Stadtfest sei. Ob dies am Ende wirklich so realisiert werden könne, hänge eben von zahlreichen Faktoren ab. Trotzdem versichert Sander: „Die Arbeit in der IG macht echt Spaß. Wir haben ein richtig geiles Team und bekommen von außen auch viel Unterstützung.“ So höre er von vielen Menschen, wie begeistert sie seien, dass die IG das nächste Stadtfest plane, und dass sie dafür spenden wollten. „Und ist doch wahr“, sagt Sander: „Wir alle müssen doch mal wieder rauskommen und feiern.“

Von Mirko Haendel