Barsinghausen

Die Rewe-Kunden aus Barsinghausen haben ein Herz für Bedürftige bewiesen. Bei der Spendenaktion „Gemeinsam Teller füllen“ sind in diesem Jahr rund 460 Lebensmitteltüten für die Tafel der AWO gekauft worden. Heidi Rogge, Günter Gottschalk und Marion Meents vom Vorstand konnten zusammen mit ihrem Helferteam am Dienstag sogar den Inhalt von 600 Spendentüten für die soziale Einrichtung entgegennehmen, weil der Rewe-Markt die Spende großzügig aufstockte.

Lebensmittel sind lange haltbar

„Wir bedanken uns herzlich und sind begeistert, dass der Rewe-Markt und seine Kunden an die Bedürftigen der Stadt denken“, sagte Gottschalk. Die Kunden konnten zwei Wochen lang Spendentüten mit haltbaren Lebensmitteln kaufen. Jede Tüte kostet 5 Euro und enthält jeweils eine Packung mit Tortellini, Tomatensuppe, Reis, Spaghetti, Nuss-Nougat-Creme und Doppelkeksen. „Die Waren eignen sich wegen ihrer langen Haltbarkeit besonders gut, um unseren Vorrat aufzufüllen“, erklärte Rogge.

Anzeige

Tafel ist trotz Corona geöffnet

Die AWO-Tafel unterhält zwei Standorte. Das Ladenlokal in Barsinghausen befindet sich an der Straße Langenäcker 46 und ist immer montags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Ausgabestelle in Gehrden, Kantplatz 6, öffnet donnerstags von 14 bis 17 Uhr. „Unsere Lager sind derzeit gut gefüllt. Bei der Ausgabe achten wir sehr genau auf die Hygieneregeln, deshalb mussten und müssen wir trotz der Corona-Pandemie nicht schließen“, sagte Rogge – und ermuntert alle Bedürftigen, dass Vor-Ort-Angebot der Tafel in Anspruch zu nehmen.

Lesen Sie auch

Von Tobias Welz