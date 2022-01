Barsinghausen

Das Impfzentrum, das gemeinsam von der Stadt Barsinghausen und der Region Hannover in der Fußgängerzone betrieben wird, hat seit Mitte November vergangenen Jahres geöffnet. Dort können sich Impfwillige ohne vorherige Terminvergabe gegen eine Coronainfektion immunisieren lassen. Wie in der gesamten Region hat die Auslastung des Impfzentrums in Barsinghausen in den vergangenen Tagen etwas nachgelassen. Die Region versucht nun, dem entgegenzuwirken und bietet darum auch Abendtermine an.

Als das Impfzentrum in der Marktstraße eröffnet wurde, waren insbesondere vormittags lange Warteschlangen vor dem Gebäude zu beobachten. Aktuell ist die Wartezeit für Impfwillige auf wenige Minuten geschmolzen. In den Räumlichkeiten kommt bei den Helferinnen und Helfern vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) trotzdem keine Langeweile auf.

Nach Angaben der Region Hannover wurden in Barsinghausen bis einschließlich 7. Januar rund 8200 Menschen geimpft. Allein in der ersten Januarwoche besuchten rund 770 Personen das Impfzentrum. Wie hoch der Anteil der Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen ist, konnte die Region auf Anfrage nicht beziffern.

Von Erst- bis Auffrischungsimpfung alles dabei

Das Barsinghäuser Impfzentrum besuchten am vergangenen Freitag, 14. Januar, Angehörige aller Altersklassen. Ihr Impfstatus war ebenfalls ganz unterschiedlich. Ein 34-jähriger Mann aus Harenberg etwa ließ sich an diesem Tag erstmals gegen Corona impfen. Er begründete seine Entscheidung mit den Worten: „Ich muss mich berufsbedingt impfen lassen, weil ich seit neuestem Kontakt zu vielen Menschen habe.“

Zwei jeweils 13-jährige Schüler waren am Freitag bereits zum zweiten Mal im Impfzentrum. Sie komplettierten dieses Mal ihre Grundimmunisierung. Einer von ihnen sagte: „Unsere Eltern sind geimpft, viele Mitschülerinnen und Mitschüler auch, und wir fühlen uns mit der Impfung einfach sicherer.“

Für ein Paar aus Barsinghausen war es die mittlerweile dritte Impfung, die ersten beiden Spritzen hatten sie noch im Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover bekommen. „Sich in Barsinghausen impfen zu lassen, ist natürlich bequemer. In Hannover wurden allerdings Termine vergeben, da hatten wir vor Ort gar keine Wartezeit“, berichtete der 57-Jährige.

Bürgermeister zieht positive Bilanz

Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof zieht derweil eine positive Bilanz der ersten zwei Monate: „Ich freue mich, dass das Impfangebot so gut angenommen wird. Es gibt viele positive Stimmen aus der Bevölkerung, die unisono das Angebot und die dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Region loben. Mein Dank gilt auch dem örtlichen DRK, das zusammen mit der Region das abendliche Angebot organisiert hat.“ Durch den Einsatz des DRK konnte das Barsinghäuser Impfzentrum seit Jahresbeginn mehrmals in der Woche auch in den Abendstunden geöffnet werden.

In der Woche ab Montag, 17. Januar, ist das Impfzentrum an der Marktstraße 5 montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie Montag, Mittwoch und Donnerstag von 17.30 bis 21.30 Uhr geöffnet.

Von Mirko Haendel