Barsinghausen

In Barsinghausen steht der Start der Briefwahl für die Kommunalwahl am 12. September bevor: Alle Wahlberechtigten können sich auf Wunsch die Wahlunterlagen einschließlich Stimmzettel nach Hause schicken lassen. Darüber hinaus ist ab Montag, 23. August, auch das Briefwahllokal am Rathaus II am Deisterplatz geöffnet. Das Briefwahllokal ist in einem der Bürocontainer auf dem Parkplatz hinter dem Bürgerbüro untergebracht. „Ab 8 Uhr stehen die Kolleginnen und Kollegen dort für die Briefwahl zur Verfügung“, sagt Susanne Zeitz, Leiterin des Bürgeramtes und stellvertretende Gemeindewahlleiterin.

Zurzeit liegen im Rathaus bereits rund 900 Anträge von Briefwählern vor, die ihre Wahlunterlagen zugeschickt haben möchten. Der Versand der beantragten Unterlagen beginne ebenfalls am 23. August, berichtet Zeitz. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass wegen der Corona-Pandemie bei der Kommunalwahl und der folgenden Bundestagswahl der Anteil der Briefwähler überdurchschnittlich hoch sein wird. „Wir erwarten sehr viele Anträge“, sagt die stellvertretende Gemeindewahlleiterin. Bei der Kommunalwahl 2016 hatten 3660 Wahlberechtigte ihre Stimme per Briefwahl abgegeben, bei der Bürgermeisterwahl im Herbst vergangenen Jahres waren es laut Stadtverwaltung 3480.

Abstandsregeln im Briefwahllokal

Im Briefwahllokal hinter dem Bürgerbüro gelten strenge Hygieneregeln. Weil sich immer nur zwei Wählerinnen oder Wähler zur selben Zeit im Wahlraum aufhalten dürfen, könne es bei der Stimmabgabe zu kleineren Verzögerungen kommen, erwarten Zeitz und der Erste Stadtrat Thomas Wolf. Das Hygienekonzept sieht auch vor, dass die Wahlkabinen in regelmäßigen Abständen desinfiziert werden und dass stets ungebrauchte Stifte für die Stimmabgabe zur Verfügung stehen. „Um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten, ist dies aber unumgänglich“, sagt Wolf. Die Verwaltung appelliert zudem an die Wahlberechtigten, die Mindestabstände im Briefwahllokal einzuhalten.

Abgestimmt wird bei der Kommunalwahl über die Besetzung des Rates der Stadt, über die Sitzverteilung in der Regionsversammlung und über die Regionspräsidentin oder den Regionspräsidenten. Das Briefwahllokal am Rathaus II ist bis Freitag, 10. September, 13 Uhr, geöffnet. Danach bleibt dann nur noch die Möglichkeit, in einem der regulären Wahllokale am 12. September die Stimme abzugeben.

Wähler bewegen sich im Kreisverkehr

Auch dort werden wieder dieselben Hygieneregeln gelten, die sich nach den Worten von Zeitz schon bei der Bürgermeisterwahl bewährt haben. Es gibt Schutzvorrichtungen für die Mitglieder der Wahlvorstände. In den Wahlräumen dürfen ebenfalls nur zwei Wahlberechtigte zur selben Zeit die Stimme abgeben, und in den Wartebereichen vor den Eingängen werden die Abstände markiert. Die Wähler sollen sich zudem im Wahllokal auf festgelegten Wegen in einem Kreisverkehr bewegen, der an der Ausgabe der Wahlunterlagen, einer der Wahlkabinen und dann der Wahlurne entlangführt. Darüber hinaus herrscht Maskenpflicht.

Von Andreas Kannegießer