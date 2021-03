Barsinghausen

„Unsere Stadt soll grüner werden“, sagt Elke Steinhoff, erste Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu). In einer Gemeinschaftsaktion mit der Stadtsparkasse, der Barsinghäuser Beschäftigungs-Initiative (BBI) und der Stadt Barsinghausen haben die Naturschützer jetzt 93 junge Bäume im Stadtgebiet gepflanzt. Dabei bildete der Stadtteilpark nördlich der Wilhelm-Busch-Straße den Schwerpunkt dieser Pflanzaktion, aber auch mehrere Bachläufe im gesamten Stadtgebiet wurden als Standorte ausgewählt.

Naturschützer entscheiden sich für heimische Baumarten

Bei der Auswahl der Baumarten entschieden sich der Nabu und der kommunale Umweltfachmann Michael Barth für heimische- und klimaresistente Gehölze: Dazu gehören 75 Eichen, jeweils fünf Ulmen, Holzäpfel und Wildbirnen sowie drei Kaiserlinden. Diese Bäume seien laut Steinhoff auch besonders für die heimische Insektenwelt geeignet. Zudem sei das ungemütliche Wetter im Übergang vom Winter zum Frühling ideal zum Bäumepflanzen.

Zur Finanzierung dieser Aktion trug die Stadtsparkasse Barsinghausen mit einer Spende von 2500 Euro bei. Das Geldinstitut will den Papierverbrauch an den Kontoauszugsdruckern deutlich reduzieren und die eingesparten Papierkosten als Spende an die Barsinghäuser weitergeben. „Daraus entstand in Absprache mit dem Naturschutzbund die Idee zu dieser Pflanzung“, erläuterte Martin Wildhagen, Marketingleiter der Stadtsparkasse.

Stadt Barsinghausen gibt die Flächen frei

Die Stadt Barsinghausen stellte die erforderlichen Flächen im Stadtteilpark sowie an mehreren Bachläudeen im Stadtgebiet zur Verfügung. Mitarbeiter der BBI erledigten die logistischen Aufgaben und setzten die 93 Bäume schließlich in die Erde.

Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf und Sparkassenchef Reinhard Meyer lobten das Projekt als einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Wohlfühlatmosphäre. „Wir hoffen, dass mithilfe der jungen Bäume die Aufenthaltsqualität in der Nordstadt weiter erhöht wird“, sagt Wolf.

Von Frank Hermann