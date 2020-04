Barsinghausen

Drei Lehrerinnen der Adolf-Grimme-Schule (AGS) haben in dieser Woche zu Nadel und Faden gegriffen, um Mundschutzmasken für die Kinder aus den dritten Klassen zu nähen. Wenn der Unterricht für die Drittklässler voraussichtlich am 18. Mai wieder beginnt, sollen möglichst alle rund 50 Schüler aus diesem Jahrgang eine Stoffmaske mit nach Hause nehmen können. Für den Einsatz im Unterricht seien die Masken jedoch nicht vorgesehen.

An der Nähmaschine bereitet Klassenlehrerin Irmel Schöner den Stoff für einen weiteren Mundschutz vor. Quelle: Frank Hermann

„Mit dieser Aktion wollen wir zeigen, dass wir auch in diesen Krisenzeiten das Wohlergehen unserer Schüler im Blick haben und uns um sie kümmern“, sagt Katharina Bergatt, Klassenlehrerin der 3a. Zusammen mit ihrer Kollegin Irmela Schöner aus der 3b hat Bergatt die Idee zu diesem Mundschutzprojekt entwickelt. Tatkräftige Unterstützung kommt von Sportlehrerin Doreen Wilke, die sich für diese Sache ebenfalls an die Nähmaschine in der AGS-Pausenhalle setzt.

Für soziale Zwecke genäht

Die Frauen bringen praktische Erfahrungen in der Herstellung von Stoffmasken mit. „Wir haben privat schon Mundschutz für soziale Zwecke genäht – zum Beispiel für den Petrushof und die Kirchengenmeinde in unserer Nachbarschaft oder für eine Hausarztpraxis“, sagt Irmela Schöner.

Katharina Bergatt, Klassenlehrerin der 3 a, zeigt einen fertigen Mundschutz mit bunten Stoffmuster. Quelle: Frank Hermann

Alle Masken für die Grundschüler aus den dritten Klassen bestehen aus weißem Stoff. So können die Kinder ihre jeweiligen Masken später individuell gestalten und daraus ihren ganz persönlichen Mundschutz machen.

Unterricht beginnt am 4. Mai

Derweil bereitet sich die Grundschule am Langenäcker auf den schrittweisen Wiederbeginn des Unterrichts nach der Corona-Pause vor. Zunächst kehren die Viertklässler am Montag, 4. Mai, zurück, für die dritten Klassen ist der Start am 18. Mai geplant. Kinder aus den 1. und 2. Klassen müssen sich laut AGS-Leiterin Birgit Geyer noch länger gedulden.

Sportlehrerin schneidet den weißen Stoff für den Mundschutz zu. Quelle: Frank Hermann

„Momentan befassen wir uns damit, die künftige Organisation des Unterrichts zu planen und dabei alle Vorgaben zum Schutz vor Infektionen zu berücksichtigen“, sagt Geyer. Vorgesehen sei unter anderem, die Klassen in jeweils zwei feste Gruppen zu halbieren und dann wechselweise in der Schule zu unterrichten oder Zuhause zu lassen.

Der Fokus liegt auf den Kernfächern

Der Fokus liege bis zu den Sommerferien auf den Kernfächern wie etwa Deutsch und Mathematik. „Intern müssen wir klären, welche Inhalte wir in diesem Unterrichtsjahr noch schaffen und worauf wir eher verzichten müssen“, kündigt die Schulleiterin an.

Fest steht: Sportunterricht und Kontaktspiele für die Kinder bleiben weiterhin verboten. Außerdem soll es keine gemeinsamen Pausen für die Schüler geben. „Darum müssen wir sehen, wie wir trotzdem möglichst viel Bewegung als Ausgleich für die Schüler organisieren können“, sagt Geyer. Immerhin verfüge die AGS über einen großzügigen Außenbereich mit dem Pausenhof, dem Sportplatz und dem gemeinsamen Gelände am benachbarten Kindergarten.

Froh über den Unterrichtsstart

Trotz der vielen Einschränkungen und Verordnungen sind die AGS-Leiterin und die Lehrkräfte froh, endlich wieder mit dem Unterricht beginnen zu können. „Schließlich haben wir diesen Beruf gewählt, um mit den Schülern gemeinsam in der Klasse zu arbeiten und mit ihnen in Kontakt zu sein“, betont Geyer.

Von Frank Hermann