„Wir Kinder aus der Nordstadt“: Zwölf Jungen und Mädchen aus dem vierten Jahrgang der Adolf-Grimme-Schule beteiligen sich an einem Wandmalprojekt ihrer Schule in Kooperation mit der Kunstschule und der Stadt Barsinghausen. Dabei entstehen fantasievolle Selbstbildnisse der Kinder im bunten Großformat. Künftig sollen die Bilder an einer weißen Hauswand vor der Schule hängen und die Autofahrer an Tempo 30 erinnern.