Am Montag um 6 Uhr öffnet das neue Schnelltestzentrum im Zechensaal in Barsinghausen – und bereits vor dem eigentlichen Start werden die Kapazitäten erweitert.

Ein kostenloser Corona-Schnelltest pro Woche für jeden: Am Montag legt der ASB in Barsinghausen los und eröffnet das Schnelltestzentrum im Zechensaal an der Hinterkampstraße. Quelle: Jennifer Krebs