Barsinghausen

Beim ASB Barsinghausen laufen die Planungen auf Hochtouren. „Am Dienstag hat uns das Gesundheitsamt beauftragt, ein Testzentrum für kostenlose Schnelltests zu eröffnen“, sagt der Geschäftsführer des ASB-Kreisverbands, Jens Meier. Und schon bald soll dieses im ASB-Bahnhof eröffnen. „Wir gehen davon aus, dass wir Freitag oder Montag mit den kostenlosen Schnelltests beginnen können“, sagt Meier.

Bereits seit dem 15. Februar bietet der ASB an drei Tagen in der Woche Corona-Schnelltests im ASB-Bahnhof an – allerdings gegen Bezahlung. „Dieses Angebot haben etwa 20 bis 30 Personen am Tag genutzt“, sagt Meier, der davon ausgeht, dass die Zahl der Menschen, die sich testen lassen will, nun steigen wird, da die Tests kostenlos angeboten werden.

Zurzeit werde noch abgestimmt, wie die Öffnungszeiten des Testzentrums aussehen sollen. „Wir müssen schauen, ob wir auch Tests am Wochenende anbieten können“, sagt Meier. Zudem führe er Gespräche mit alternativen Standorten, sollte der Andrang am ASB-Bahnhof zu hoch sein – wovon Meier nicht ausgeht. „200 Tests am Tag könnten wir im ASB-Bahnhof machen“, sagt er.

Im ASB-Bahnhof bieten die Samariter bisher montags, mittwochs und freitags Corona-Schnelltests an. Nun soll es neue Öffnungszeiten geben. Quelle: Frank Hermann

Zudem müsse noch geklärt werden, ob Interessierte sich anmelden müssen oder einfach so im Testzentrum vorbeischauen können. Sobald diese Fragen geklärt sind, kann das Testzentrum im ASB-Bahnhof öffnen. Das Angebot richte sich in erster Linie an Barsinghäuser, sagt Meier. Allerdings werde niemand abgewiesen, der getestet werden möchte.

Von Lisa Malecha